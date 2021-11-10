Каким новым союзным проектам будет дан старт в ближайшее время

Такое мнение высказал глава Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. И оно уже находит многочисленные подтверждения в повседневной экономической практике. Так, явно с расчетом на выравнивание условий хозяйствования на территории Союзного государства Белорусский автомобильный завод и ряд российских предприятий договорились об укреплении производственной кооперации.

Напомним, под западные санкции попали Минский и Белорусский автозаводы, ОАО "Амкодор". Они столкнулись с проблемами на европейском и американском рынках, перестали получать важные комплектующие. Но попытка устранить белорусского конкурента с мирового рынка, заблокировав поставки моторов, не оправдалась. "БЕЛАЗ достиг договоренности с Уральским дизель-моторным заводом о выпуске двигателей для карьерных самосвалов", - сообщил белорусский вице-премьер Юрий Назаров. В выигрыше окажутся обе стороны. Российская, потому что белорусский заказ позволит удвоить производство высокотехнологичной и прибыльной продукции, не говоря о заработках на ее сервисе. А это и платежи в местные бюджеты, и новые рабочие места. Заинтересована в наращивании выпуска экспортно ориентированной продукции и Беларусь. Основа для такого сближения заложена 20 лет назад в рамках союзной научно-технической программы по развитию дизелестроения.

Подобных фактов немало. Свежая статистика подтверждает, что российский рынок остается важнейшим для экономики Беларуси. Несмотря на санкции, экспорт продукции МАЗа и БЕЛАЗа по сравнению с прошлым годом вырос почти на 250 млн долларов, нефтехимии - на 700 млн, азотных и калийных удобрений - на 100 млн долларов. Минский тракторный завод, на машинах которого, без преувеличения, держится аграрный сектор Союзного государства, нарастил экспорт на треть, в том числе в Россию - на 12,5 процента…

Еще один важный маркер - рост, несмотря на враждебную риторику западных лидеров, грузового транзита через наши страны в Европу. И тут без укрепления взаимодействия не обошлось. Ведется совместная работа по перенаправлению белорусских грузов с прибалтийских портов на российские. "По нефтепродуктам эта схема уже действует, мы ничего по части логистики не потеряли", - заверил Юрий Назаров.

Планы также впечатляют. К примеру, в предстоящей пятилетке планируется реконструкция автобусного производства Минского автомобильного завода со строительством нового производственного корпуса. Выпуск востребованных в России пассажирских машин удвоится до трех тысяч в год. Уже состоялась в правительстве встреча с потенциальным инвестором, ожидается подписание контракта под ключ. Аналогичная модернизация пройдет и на Минском тракторном заводе: суммарный выпуск машин к 2030 году удвоится. Возрастет и доля МТЗ на мировом рынке тракторной продукции с двух до как минимум четырех процентов.

Белорусский автомобильный завод и ряд российских предприятий договорились об укреплении производственной кооперации

Что еще важнее, это будет принципиально новая техника. В Минске в соответствии с комплексной программой развития электротранспорта ведутся разработки электромобилей-грузовиков, мусоровозов и электробусов для аэропортов. В этом году "БЕЛДЖИ" планирует выпустить 50 легковых электромобилей GEELY GEOMETRIA C. В следующем - около тысячи. При этом уже поступило около 650 заявок. БЕЛАЗ впервые в мире применил на карьерной технике высокоэффективные электроприводы нового поколения. Изготовлены опытные образцы самосвалов на аккумуляторных батареях и в дизель-троллейвозном исполнении. На очереди - разработка карьерных самосвалов с гибридным силовым агрегатом с применением аккумуляторных батарей и рекуперацией. По сути, впервые будет создана новая наукоемкая продукция с нулевым уровнем выбросов углекислого газа. Надо ли говорить, насколько все это важно и для России. Это в ее города придет экологически чистый транспорт, с ее предприятий в Беларусь поступят металл, другие материалы, комплектующие. Сообща удастся наладить и экспорт в третьи страны.

Есть общее поле деятельности и в рамках союзных научно-технических проектов. Беларусь планирует дальнейшее развитие выращивания и переработки льна. Эта же тема не раз поднималась в формате Союзного государства. Пока, правда, без особого эффекта. Возможно, необходимость сообща противостоять внешним санкциям и в этой сфере придаст сотрудничеству новый динамизм.

Промышленная кооперация в рамках Союзного государства выгодна обеим сторонам.

К слову

Промышленный комплекс Беларуси остается основным драйвером роста. За девять месяцев прирост составил почти восемь процентов. Это впервые за десятилетие. В три раза вырос экспорт в Западную Европу, в Северную Америку - в 2,5 раза. Рост промышленного производства по итогам 2021 года ожидается на уровне 5,3 процента. Прогноз на 2022-й - рост более чем на три процента.