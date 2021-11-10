Подписанием декрета Беларусь и Россия открыли новую страницу в интеграции

Речь идет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. И это не единственный документ, утвержденный по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства, состоявшегося под председательством президента Беларуси Александра Лукашенко. День 4 ноября многие эксперты назвали эпохальным в союзной интеграции. Это не высокий слог, а реальность, с которой вынуждены считаться и наши оппоненты на Западе. Ведь подписание президентами Беларуси и России 28 союзных программ - не просто шаг к более глубокой и равноправной интеграции. Это обнуление всех попыток коллективного Запада вбить клин между Беларусью и Россией и полный провал внешнеполитической стратегии ЕС и США на восточном направлении. В Минске, как и в Москве, нацелены на укрепление союзных отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об этом вполне конкретно:

- Союзное государство для Беларуси - приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности.

Прошло обнуление всех попыток коллективного Запада вбить клин между Россией и Беларусью

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин подчеркнул:

- Для России Беларусь является не просто добрым соседом и ближайшим союзником, сотрудничество с которым выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Это по-настоящему братская республика, братский народ. И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда.

Проверку на прочность выдержали

О подготовке "дорожных карт" по дальнейшему углублению интеграции Минск и Москва договорились три года назад. К тому времени всем было понятно, что, несмотря на достигнутые результаты в союзном строительстве, этому процессу надо придать больше динамики и больше качественного роста. И президенты поручили правительствам решить эту задачу. Она стала еще более актуальной в связи с наступившей пандемией COVID-19, событиями августа 2020 года в Беларуси и беспрецедентным санкционным давлением Запада на наши экономики. Внешние вызовы и угрозы подтолкнули Беларусь и Россию к еще большему сближению. Как подчеркнул на заседании ВГС Александр Лукашенко, давление извне стало серьезной проверкой на прочность для отношений между нашими странами:

- Можно с уверенностью констатировать, что мы эту проверку выдержали. Более того, мы становимся сильнее. Это подтверждают данные экономической статистики. За январь - сентябрь объем союзного товарооборота вырос более чем на треть и достиг 28 миллиардов долларов.

Владимир Путин обратил внимание на тесное переплетение экономик наших стран:

- Россия является главным деловым партнером Беларуси: на нашу страну приходится почти половина белорусского внешнеторгового оборота. Мы занимаем первое место по размеру прямых инвестиций в белорусскую экономику - это около 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. В свою очередь, Беларусь занимает первое место среди торговых партнеров нашей страны на пространстве СНГ и четвертое место в мире. Даже в условиях пандемии экономическое сотрудничество между нашими странами демонстрирует положительную динамику.

И останавливаться на достигнутом стороны не собираются. Подписание интеграционного декрета и 28 отраслевых союзных программ - это и есть та самая перезагрузка совместного экономического пространства. Программы нацелены на проведение скоординированной макроэкономической стратегии, внедрение единых принципов налогообложения, осуществление общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве. Также предусмотрено согласованное регулирование объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг.

Реализация отраслевых интеграционных программ позволит Беларуси и России создавать равные, унифицированные условия ведения бизнеса. А экономики двух стран начнут функционировать на основе общих, согласованных правил и норм, что даст положительный эффект, который ощутят все без исключения. Правда, для этого законодателям еще предстоит потрудиться.

- Должно быть принято более четырех сотен актов и двусторонних соглашений, - отметил Премьер-министр России Михаил Мишустин. - По сути, будет создаваться новое регулирование, но уже на общей интеграционной основе. Это масштабная задача, которую предстоит решить правительствам наших стран, и большая ответственность.

Его белорусский коллега Роман Головченко добавил, что важнейшим направлением взаимодействия станет гармонизация налогового и таможенного законодательства:

- Мы много работали над этой картой. Она действительно достаточно сложная, но в то же время очень четкая, ясная и измеримая. Странам предстоит внедрить интегрированную систему администрирования косвенных налогов и заключить международный договор об общих принципах налогообложения в части косвенных налогов. Кроме того, планируется создать совместные консультативные органы Союзного государства по налоговым и таможенным вопросам.

На заседании ВГС утвердили новую Военную доктрину, что обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе. Фото: РИА Новости

Союзный щит

Тесное сотрудничество у стран и в сфере обороны.

- Как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства. Мы с Президентом и не прячем своих намерений усиливать эту группировку в будущем, - заявил Александр Лукашенко.

И важный шаг в этом направлении уже сделан. На заседании ВГС утвердили новую Военную доктрину. Как заявил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, принятие документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для Беларуси и России, беспрецедентным внешним давлением на страны.

- Новая Военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом изменений в регионе военно-политической обстановки, - сказал Дмитрий Мезенцев.

Напомним, в сентябре этого года Александр Лукашенко во время общения с журналистами рассказал о планируемых поставках в Беларусь вооружения и техники российского производства. По словам белорусского лидера, это десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, возможно, и ракетный комплекс С-400.

На ВГС утвердили также Концепцию миграционной политики. Она определяет направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий, обусловленных возрастанием миграционных потоков.

- Актуальность документа по-своему подтверждают и последние события на границе Беларуси и Евросоюза, на которые выдержанно и профессионально отвечает республика, - отметил Дмитрий Мезенцев.

Говорили на ВГС и о реализации крупных совместных проектов. В частности, в сферах атомной энергетики и освоения космоса, производства электронной компонентной базы. Александр Лукашенко попросил Постоянный Комитет Союзного государства взять эти вопросы на особый контроль.

- Все договоренности президентов по таким важным перспективным направлениям должны быть формализованы через соответствующие решения союзных органов, - подчеркнул председатель Высшего госсовета Союзного государства.

Не осталась без внимания и тема сотрудничества двух стран в медийной сфере. Это особенно важно сегодня, в эпоху стремительного развития сетевых ресурсов, различных мессенджеров и телеграм-каналов. Практика показывает, что далеко не всегда они несут в массы объективную и достоверную информацию. Сегодня многократно возрастает и значимость борьбы с фальсификацией истории. Все это, по словам Президента Беларуси, требует реформирования союзных СМИ. Одним из решений этой задачи Александр Лукашенко видит создание медиахолдинга Союзного государства.