Кардиолог объяснила, как вычислить тяжелый ковид, измерив давление

Есть ряд признаков, по которым можно распознать тяжелое течение коронавируса. Один из них - показатель кровяного давления.

"При тяжелом течении коронавируса давление точно не будет высоким. То есть, как раз низкое давление - это критерий тяжести ковида. Когда болезнь протекает тяжело, нарастает интоксикация, появляется одышка и давление снижается", - отметила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Если человек болеет коронавирусом и у него наблюдается повышенное давление, то это признак легкой формы, считает врач. "А легкая форма коронавируса ничем не отличается от сезонной простуды. В этом случае не стоит переживать, страх вызывает больше проблем, чем сам ковид. Больше отдыхайте, пейте достаточно жидкости", - посоветовала кардиолог.

Ранее Анна Кореневич объяснила, как действовать, если у человека появился такой тревожный симптом как ком в горле. По словам кардиолога, чаще всего состояние выдает типичный невроз. "В моей жизни в стрессовый момент появился ком в горле", - уточнила врач, посоветовав сначала обратиться к лору, чтобы исключить ряд болезней, затем пройти эндокринолога и невропатолога, гастроэнтеролога, кардиолога.

Если никакой патологии обнаружено не было, то следует записаться к психотерапевту. "Мне повезло, я обратилась к специалисту, которому удалось навсегда избавить меня от кома в горле за два сеанса", - рассказала кандидат медицинских наук.