Указ губернатора Красноярского края от 10 ноября 2021 года № 340-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2021 № Пр-1998, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 29.10.2021 № 24-00-17/02-16471-2021, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слово "учитывая" заменить словами "учитывая Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2021 № Пр-1998,";

слова "от 29.03.2021 № 24-00-17/02-4348-2021," заменить словами "от 29.03.2021 № 24-00-17/02-4348-2021, от 29.10.2021 № 24-00-17/02-16471-2021,";

в пункте 1.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.1. Ввести с 15 ноября 2021 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-2019) граждан в возрасте старше 60 лет обязанность не покидать место жительства или место пребывания (режим самоизоляции), за исключением случаев, предусматривающих эффективную защиту от коронавирусной инфекции:".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







