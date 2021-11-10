Указ губернатора Красноярского края от 10 ноября 2021 года № 340-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края"

Новости

Умерла актриса Амалия Агилар 10:20
Колокольцев поздравил сослуживцев и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел 09:57
В Кузбассе взяли под стражу фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" 09:54
В Карачаевске при задержании преступника погиб лейтенант полиции 09:36
В Москве полицейские потушили пожар в квартире и спасли трех детей 09:19
ВДВ России получат специальный вертолет с боевым багги 09:16
Пограничники Беларуси нашли на границе с Польшей четырех избитых беженцев 09:13
В Подольске пытались сбыть почти 20 килограммов наркотиков 08:53
Врач рассказал, когда следует ревакцинироваться ВИЧ-больным 08:38
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку 07:25
Bloomberg: Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов 06:41
Врач Никишенков: Ситуация с COVID-19 в России улучшится только весной 06:40
В США первая девушка окончила элитные курсы снайперов 06:20
Браслеты королевы Марии-Антуанетты проданы на аукционе за 7 млн евро 05:53
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы 05:20
Боновые ограждения установят вокруг севшего на мель судна в Приморье 05:16
Правительство Японии ушло в отставку из-за выборов в парламент 04:57
В НАСА опасаются, что Китай может опередить их в высадке человека на Луну 04:51
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели 04:21
Власти китайского города пообещали вознаграждение за информацию о COVID-19 03:31
Число умерших от COVID-19 в Европе за неделю возросло на 10 процентов 03:15
В Белом доме не стали комментировать возможный запрет на экспорт нефти 02:32
Гинцбург рассказал о создании лекарства из антител для лечения COVID-19 01:55
ВОЗ: Придется каждый год модифицировать вакцины от COVID-19 01:50
Путин поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел 01:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 ноября 2021 г.

Указ губернатора Красноярского края от 10 ноября 2021 года № 340-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2021 № Пр-1998, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 29.10.2021 № 24-00-17/02-16471-2021, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слово "учитывая" заменить словами "учитывая Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2021 № Пр-1998,";

слова "от 29.03.2021 № 24-00-17/02-4348-2021," заменить словами "от 29.03.2021 № 24-00-17/02-4348-2021, от 29.10.2021 № 24-00-17/02-16471-2021,";

в пункте 1.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.1. Ввести с 15 ноября 2021 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-2019) граждан в возрасте старше 60 лет обязанность не покидать место жительства или место пребывания (режим самоизоляции), за исключением случаев, предусматривающих эффективную защиту от коронавирусной инфекции:".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией