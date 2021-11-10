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10.11.2021 21:48
Рубрика: Общество

Лингвист рассказал, придется ли переучивать орфограммы

Текст: Елена Новоселова
Эксперт Института Пушкина прокомментировал проект новых правил русской орфографии и пунктуации. Документ "Об утверждении правил русской орфографии" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сфера орфографии и пунктуации очень консервативна. Последняя реформа орфографии действительно официально была проведена в 1956 году, но с тех пор работа не останавливалась, - отмечает научный руководитель Центра исследований медиакоммуникаций Института Пушкина кандидат филологических наук Андрей Щербаков. - Для внесения изменений в правила русского языка требуется законодательно утвержденное решение уполномоченного органа - Орфографической комиссии Российской академии наук. Предложение вынесло Министерство просвещения как заинтересованнное ведомство.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Лингвист напомнил, что в конце девяностых годов ХХ века комиссией был подготовлен новый свод правил русской орфографии/пунктуации. "Кто-то может вспомнить, что тогда в прессе активно обсуждалась почему-то только проблема правописания трех слов: "жюри", "брошюра", "парашют", которые являются исключением, пишутся через "ю", но мы произносим "у". Предлагалось в рамках реформы упорядочить правописание в этих случаях.

Но там было много и других проблемных вопросов, касающихся правописания "не/ни", слитного или раздельного написания "не" с разными частями речи, написания слов через дефис, слитно или раздельно и прочих сложных моментов. Все предлагаемые изменения были направлены в сторону упрощения, как и вообще все реформы в орфографии. Эта общая тенденция - стремление упрощать - касается не только русской орфографии, но и, например, немецкой, которая последние тридцать лет поэтапно реформируется, и орфографии других языков", - подчеркнул Щербаков.

Проект реформы орфографии, разработанный в девяностых годах, принят не был. Были предложения, были бурные обсуждения, но они ни к чему не привели.

По мнению специалиста, изменения в свод правил, которые предлагаются сейчас, не такие кардинальные, и связаны в основном с тем, что русский язык переживает очень сильную волну заимствований. Появилось много слов, правописание которых требует уточнений.

Например, слово "интернет" сначала писали латиницей и с заглавной буквы. Потом его стали писать с заглавной буквой кириллицей. А теперь мы пишем его и с маленькой, и с большой буквы исключительно кириллицей, никому в голову не придет написать его латиницей.

Когда язык заимствует слова из другого языка, правописная норма начинает колебаться. Классический пример - слово риэлтор, которое имеет четыре варианта написания: риэлтер, риэлтор, риелтор, риелтер. Таких слов много (дистрибьютор, баннер, кеш), поэтому и требуется упорядочение. Есть заимствованные слова, которые могут писаться как слитно, так и через дефис (он-лайн, онлайн, офф-лайн, оффлайн, есть еще вариант офлайн).

"Такие сложные случаи нуждаются в объяснении и фиксации в словарях. Поскольку инициатива исходит от Министерства просвещения, то, скорее всего, речь будет идти об орфографических словарях, которые используются в школах", - считает специалист.

Общество Образование

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