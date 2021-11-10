Лукашенко назвал подлинных виновных в миграционном кризисе

Противостояние на границе из-за массового наплыва беженцев может привести, полагает Александр Лукашенко, к острой фазе: "Это же почва для провокаций. Любую провокацию можно совершить".

Свою реакцию на миграционный кризис белорусский руководитель подробно изложил накануне в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона", военному эксперту Игорю Коротченко.

Президент подробно рассказал об истоках возникшей проблемы, о действиях Беларуси в условиях накаляющейся обстановки, ответил на ложные обвинения и вскрыл схемы, по которым транзитеры работают с территории Евросоюза, сообщает его пресс-служба.

В разговоре с президентом Коротченко упомянул, в частности, о высказывании пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой относительно роли Польши в атаках на Ирак. Она предложила официальной Варшаве теперь принять две тысячи беженцев из этой страны.

Согласившись с этой точкой зрения, белорусский лидер напомнил о роли западных стран в разрушении ряда государств Ближнего и Среднего Востока. "Ведь это все было на моих глазах", - уточнил он, пояснив, что хорошо знал многих лидеров, включая Хафеза Асада, Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи. "Мы с ними в очень близких, добрых отношениях были. Я вам скажу - величайшие мыслители, которые в силу своего положения очень хорошо понимали, что происходит. Это были лидеры в своих государствах. И эти мерзавцы их просто убили", - с гневом заявил Лукашенко, добавив, что и президента Сирии они также хотят уничтожить, потому что "он не угоден им".

Действия коллективного Запада не привели к улучшению жизни в тех странах, куда они вторгались, - подчеркнул он. Зато они не просто расшевелили, расшатали Ближний и Средний Восток, отметил президент, они уничтожили государственность - ту, которая была. "Да, специфическая. Не такая как в Беларуси и России, а тем более у англосаксов. Конечно, не такая. Своя специфика".

Условия жизни для многих людей в разрушенных странах, акцентировал внимание Лукашенко, стали невыносимыми, и они двинулись на запад. "Люди обречены не на выживание, а на дикое, жуткое существование. Что им делать? Надо искать лучшей жизни. Так живой человек всегда бы поступал", - убежден белорусский руководитель.

Тем более, напомнил он, что высокопоставленные чиновники ряда европейских стран, в том числе ФРГ, приглашали мигрантов: приезжайте к нам. "И пошел транзит, - уточнил ход событий президент. - Сейчас из Афганистана пошел приток".

В скором времени, прогнозирует он, стоит ожидать еще больший наплыв мигрантов из Афганистана, в частности тех, кто работал на американцев, но кого США отказываются теперь принимать и приказали Европе и Центральной Азии самим проявлять гостеприимство. "Американцы говорят: пусть временно у вас побудут. Что такое временно, мы знаем. Это же американцы", - пояснил свой взгляд на проблему Лукашенко.

"Да, сейчас они нашли "дыру" в Беларуси, прилетают в аэропорт, в который коллективный Запад никого не пускает из своих компаний. Но свято место пусто не бывает. Сюда десятками ринулись самолеты с Ближнего, Дальнего Востока, из разбомбленных государств", - рассказал белорусский лидер.

"Вы хотели нас удушить, - задал вопрос Лукашенко. - Ну, хорошо, мы летаем в Россию, Китай, на Восток. Хотя ни один самолет "Белавиа" сюда мигрантов не привез. Они на своих самолетах, на "Боингах" летают".

Обратил внимание глава государства и на приемы в отношении мигрантов, которыми пользуются силовики в Евросоюзе. "Мы не стреляем поверх голов, как делают они. Наши вертолеты над ними не летают. Что такое на высоте 20-30 метров пролетел вертолет - их запугивают просто", - заявил Лукашенко.

В этой ситуации он считает абсолютно нелогичными требования со стороны Запада, чтобы Минск каким-то образом удерживал потоки мигрантов: "Вы ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси (СМИ, экономика, политика, уже до военного, безопасности, добрались). И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал, от мигрантов в том числе?", - поставил вопрос ребром президент.

Он указал также и на ситуацию вокруг договора о реадмиссии, который был заключен между РБ и ЕС, но впоследствии расторгнутый из-за нарушений со стороны Брюсселя. Хотя поток мигрантов значительно вырос: если ранее в год через Беларусь могли пройти в ЕС около 80 человек, то сейчас, по данным европейских структур, более двух тысяч в сутки.

Раз вышли из этого договора, пояснил он, значит, как говорят в народе, взятки гладки. "Я к этому не имею никакого отношения. Бегут - пусть бегут. У меня и так проблем хватает", - резонно добавил президент.

К тому же главной целью мигрантов, как уже говорилось не раз, является вовсе не Беларусь. "Они же прямо говорят: мы не в Польшу идем, нас в Германию позвали, мы в Германию идем, пропустите нас", - рассказал Лукашенко. Однако в ответ на это мигрантам приходится испытывать на себе жесткие методы европейских силовиков, равнодушие и бесчеловечное отношение. Именно на подобные факты и обратил внимание белорусский лидер, сославшись на заявление одного из польских руководителей, который недавно признался, что у них "около 200 человек убитых мигрантов".

Почему об этом мир не знает? Почему правозащитники в Германии, Франции, Великобритании, США молчат? Почему туда даже представителей СМИ не пускают поляки? Объявили закрытую зону и никого на границу не пускают.

Возмущение президента и вызвали и фейковые сообщения о, якобы, финансировании белорусами потоков беженцев. "Слушайте, у меня что, некуда деньги девать? И вообще - факты на стол. Но это же американцы, они великие, языком ляпнули и забыли, что сказали", - заявил глава государства. Он подчеркнул, что помощь мигрантам оказывают простые белорусы, принося продукты питания, воду, теплые вещи. "Да, помогают. И, слава богу. Потому что мы - белорусы", - резюмировал Лукашенко.