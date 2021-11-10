Минэнерго намерено удержать рост цен на бензин в рамках инфляции

Министерство энергетики удержит рост цены бензина в 2021 году в пределах инфляции, пообещал глава ведомства Николай Шульгинов.

"Наша задача - удерживать цены по крайней мере в рамках ожидаемой инфляции", - сказал Шульгинов на правительственном часе в Совете Федерации.

При этом министр допустил, что демпфирующий механизм будет немного откорректирован в 2022 году.

Действующий сейчас демпфирующий механизм подразумевает, что если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, а если ниже, то нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Кроме того, Шульгинов сообщил, что Минэнерго прогнозирует рост производства бензина в России по итогам 2021 года примерно до 40 миллионов тонн, дизельного топлива - до 80 миллионов тонн.