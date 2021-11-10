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10 ноября 2021 г.

Указ главы Республики Мордовия от 9 ноября 2021 года № 339-УГ "О внесении изменений в пункты 3 и 9.1 Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1, подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ, от 10 апреля 2020 г. № 106-УГ, от 11 апреля 2020 г. № 107-УГ, от 12 апреля 2020 г. № 108-УГ, от 18 апреля 2020 г. № 116-УГ, от 20 апреля 2020 г. № 120-УГ, от 21 апреля 2020 г. № 122-УГ, от 29 апреля 2020 г. № 129-УГ, от 30 апреля 2020 г. № 135-УГ, от 6 мая 2020 г. № 138-УГ, от 10 мая 2020 г. № 139-УГ, от 12 мая 2020 г. № 142-УГ, от 16 мая 2020 г. № 145-УГ, от 24 мая 2010 г. № 151 -УГ, от 29 мая 2020 г. № 160-УГ, от 4 июня 2020 г. № 170-УГ, от 17 июня 2020 г. № 182-УГ, от 22 июня 2020 г. № 190-УГ, от 23 июня 2020 г, № 193-УГ, от 26 июня 2020 г. № 194-УГ, от 7 июля 2020 г. № 203-УГ, от 6 августа 2020 г. № 232-УГ, от 13 августа 2020 г. № 234-УГ, от 21 августа 2020 г. № 251-УГ, от 31 августа 2020 г. № 257-УГ, от 3 сентября 2020 г. № 258-УГ, от 14 сентября 2020 г. № 270-УГ, от 22 сентября 2020 г. № 284-УГ, от 5 октября 2020 г. № 301-УГ, от 14 октября 2020 г. № 314-УГ, от 28 октября 2020 г. № 331-УГ, от 9 ноября 2020 г. № 339-УГ, от 10 ноября 2020 г. № 340-УГ, от И ноября 2020 г. № 341-УГ, от 13 ноября 2020 г. № 354-УГ, от 26 ноября 2020 г. № 367-УГ, от 10 декабря 2020 г. № 385-УГ, от 18 декабря 2020 г. № 403-УГ, от 25 декабря 2020 г. № 409-УГ, от 28 декабря 2020 г. № 413-УГ, от 22 января 2021 г. № 13-УГ, от 5 февраля 2021 г. № 24-УГ, от 12 февраля 2021 г. № 35-УГ, от 20 февраля 2021 г. № 46-УГ, от 4 марта 2021 г. № 61-УГ, от 18 марта 2021 г. № 68-УГ, от 26 марта 2021 г. № 80-УГ, от 1 апреля 2021 г. № 83-УГ, от 29 апреля 2021 г. № 115-УГ, от 26 мая 2021 г. № 147-УГ, от 18 июня 2021 г. № 175-УГ, от 25 июня 2021 г. № 181-УГ, от 12 июля 2021 г. № 201-УГ, от 27 августа 2021 г. № 247-УГ, от 4 октября 2021 г. № 288-УГ, от 11 октября 2021 г. № 298-УГ, от 21 октября 2021 г. № 327-УГ, от 29 октября 2021 г. № 336-УГ) следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 2 части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:

"2) совершеннолетних граждан посещать рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные организации общественного питания, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры, теннисные центры, картинговые центры, конные центры (клубы), крытые ледовые катки, стадионы, театры, кинотеатры (кинозалы), концертные и выставочные мероприятия, клубные формирования (любительские объединения, студии, коллективы самодеятельного искусства, клубы по интересам) в учреждениях клубного типа (клубы, дворцы и дома культуры, дома народного творчества), здания, строения, сооружения, помещения торговых центров (комплексов) площадью более 400 квадратных метров, гостиницы, объекты розничной торговли площадью более 150 квадратных метров (за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению к настоящему Указу) при наличии у каждого из них:";

2) абзац первый части первой пункта 9.1 изложить в следующей редакции:

"9.1. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей обеспечить допуск совершеннолетних граждан в рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные организации общественного питания, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры, теннисные центры, картинговые центры, конные центры (клубы), крытые ледовые катки, стадионы, театры, кинотеатры (кинозалы), концертные и выставочные мероприятия, клубные формирования (любительские объединения, студии, коллективы самодеятельного искусства, клубы по интересам) в учреждениях клубного типа (клубы, дворцы и дома культуры, дома народного творчества), здания, строения, сооружения, помещения торговых центров (комплексов) площадью более 400 квадратных метров, гостиницы, объекты розничной торговли площадью более 150 квадратных метров (за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению к настоящему Указу) при наличии у каждого совершеннолетнего гражданина:".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 10 ноября 2021 года.

Глава Республики Мордовия А.Здунов



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