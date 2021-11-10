Названа важная настройка для работы WhatsApp

Шифрование резервных копий, которое появилось в WhatsApp в середине октября этого года, стало важным шагом в деле защиты пользовательских данных. Однако для полной конфиденциальности переписки нужно изменить одну настройку, утверждает эксперт Зак Дофман.

Он обратил внимание на то, что приложение WhatsApp при включении шифрования резервных копий (инструкция) предупреждает пользователя: в облачном хранилище iCloud по-прежнему хранится незашифрованная переписка.

В связи с этим Доффман рекомендует отключить автоматическое копирование данных WhatsApp в iCloud в системных настройках. На сайте мессенджера содержится аналогичная рекомендация.

"iCloud автоматически создаёт резервные копии ваших чатов, и эти резервные копии не защищены сквозным шифрованием WhatsApp. Мы рекомендуем отключить резервное копирование в iCloud при настройке резервного копирования, защищённого сквозным шифрованием, в WhatsApp", - говорится в справочном центре.

Чтобы отключить резервное копирование данных WhatsApp в iCloud, нужно открыть настройки iPhone, нажать на свое имя в верхней части, выбрать раздел iCloud, найти WhatsApp и передвинуть ползунок в неактивное положение.