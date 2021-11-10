Новости

Звезды поттерианы вернутся к своим ролям в юбилейном спецэпизоде 19:38
Стало известно, по чьей вине произошло ДТП с актрисой Еленой Сафоновой 19:22
В "Благих знамениях" демона Кроули должен был сыграть Депп 18:59
Умер художник "Тайны Третьей планеты" Дмитрий Куликов 18:32
Премьеру "Ампира V" по роману Виктора Пелевина снова перенесли 18:18

Названы даты выхода "Неудержимых 4" и экранизации Borderlands в России

Новости
    10.11.2021, 19:33
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Megogo Distribution назвала даты премьер двух ожидаемых хитов.

Фото: kinopoisk.ru
Харди и Тейтум сыграют в фильме об эвакуации союзников из Афганистана

Как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", четвёртая часть "Неудержимых" выйдет в РФ 4 августа 2022-го, а экранизация серии игр Borderlands (получившая оригинальное российское название "Бордерлендс") - 25 августа того же года.

14 апреля выйдет триллер "Флешбэк" с Нисоном и Беллуччи, 10 марта - военный фильм "Двойная петля".

Ранее стало известно, что премьера экранизации романа Пелевина "Ампир V" перенесена на следующий год.

Новости

Умерла продюсер и сценаристка Светлана Икрамова 18:09
Вышел трейлер хоррора "Боль" 17:55
Умерла актриса из "Иванова детства" Валентина Малявина 17:49
Видео: Наталии Орейро вручили российский паспорт 16:48
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Харди и Тейтум сыграют в фильме об эвакуации союзников из Афганистана 15:26
Холланд опроверг появление Магуйара и Гарфилда в новом "Человеке-пауке" 15:02
Фото: образы актеров на премьере "Дома Gucci" в Лондоне вызвали споры 13:30
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Видео: Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в ДТП в Москве 16:45
Фото: режиссер "Чик" и Бондарчук снимают для Netflix сериал с Петровым 10:36
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
В Сети появились новые кадры из "Дома Gucci" 12:44
Вышел трейлер экранизации рассказа Мураками "Сядь за руль моей машины" 11:18
Режиссер "Голодных игр" экранизирует антиутопию Филипа Дика 09.11.2021