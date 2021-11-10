Названы даты выхода "Неудержимых 4" и экранизации Borderlands в России

Компания Megogo Distribution назвала даты премьер двух ожидаемых хитов.

Как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", четвёртая часть "Неудержимых" выйдет в РФ 4 августа 2022-го, а экранизация серии игр Borderlands (получившая оригинальное российское название "Бордерлендс") - 25 августа того же года.

14 апреля выйдет триллер "Флешбэк" с Нисоном и Беллуччи, 10 марта - военный фильм "Двойная петля".

Ранее стало известно, что премьера экранизации романа Пелевина "Ампир V" перенесена на следующий год.