Не предъявленная страховщику машина - не повод для отказа в выплате по ОСАГО

Верховный суд разъяснил, что если автовладелец не представил страховщику поврежденный в ДТП автомобиль перед тем, как отправить его в ремонт или на утилизацию, то это не повод отказать в выплате по ОСАГО.

Ситуация следующая: некая гражданка Кибак попала в ДТП. Сотрудник госавтоинспекции, оформлявший аварию, посчитал, что она нарушила правила и виновата в ДТП. Видимо, по этой причине, сообщает портал Право.ru, собственник автомобиля решил сам его отремонтировать. Но гражданка Кибак обратилась в суд, который признал, что она Правил дорожного движения не нарушала, а нарушил их другой участник происшествия. Заводить на него административное дело в ГИБДД не стали из-за истечения сроков давности.

Тогда владелец машины обратился в свою страховую компанию за выплатой по ОСАГО по прямому возмещению ущерба. Раз уж Кибак признана не виновной в ДТП, то пусть страховщик компенсирует ущерб пострадавшей стороне. Но страховщик отказал в выплате на том основании, что автомобиль не был представлен к осмотру в неотремонтированном виде.

Тогда автовладелец обратился в суд. Но районный суд поддержал позицию страховщика. Он указал, что раз машина отремонтирована до осмотра страховщиком, то у того нет возможности установить как факт ДТП, так и организовать независимую экспертизу по определению стоимости ремонта. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали такое решение.

Однако с такой позицией не согласился Верховный суд. Он указал, что, согласно закону об ОСАГО, страховщик отказывает потерпевшему в страховой выплате или ее части, если ремонт поврежденного имущества или утилизация его остатков, осуществленные до осмотра страховщиком или проведения независимой технической экспертизы, не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков. Из приведенных положений закона следует, что невозможность представления поврежденного автомобиля на осмотр вследствие его ремонта или утилизации не является безусловным основанием для отказа в страховом возмещении.

Но, как следует из материалов дела, факт ДТП установлен не только сотрудниками ГИБДД, но и судом. Актом осмотра, составленным сотрудником ГИБДД, зафиксированы наличие и характер повреждений автомобиля. В деле есть фотоматериалы как с места ДТП, так и с осмотра машины. Но ни страховщик, ни суды не обосновали, почему по ним нельзя установить с определенной степенью достоверности размер ущерба. В материалах дела нет технического заключения о невозможности этого сделать. А провести такую экспертизу - обязанность страховщика. Поэтому ВС вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.