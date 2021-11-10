От BMW до Lada: список моторов, которые потребляют масло литрами

Если прошерстить форумы автолюбителей, то народные рейтинги главных "масложоров" возглавляют немецкие двигатели. Автоэксперты добавили к ним японских и отечественных производителей.

Почему исправный двигатель может быть слишком прожорлив и можно ли что-то с этим сделать? Журналисты "ЗР" составили список наиболее требовательных к количеству масла моторов, а заодно уточнили у экспертов и производителей, в чем тут дело.

Пользовательские антирейтинги в этом отношении возглавляют BMW, Audi, Volkswagen и Mercedes: судя по отзывам автовладельцев, многие модели этих производителей могут потреблять до литра масла на 1000 километров. И какие-либо претензии предъявлять к автоконцернам не имеют смысла, к технической документации не придраться.

Один из опрошенных экспертов подчеркнул, что причины большого расхода масла у двигателей индивидуальны. Например, у BMW весьма "прожорлива" серия N63 и S63, которая ставится на BMW 5, BMW X5 и BMW Х6. Причина здесь - конструктивные особенности агрегата и инженерные просчеты.

А у Honda Civic четвертого и шестого поколения стоит Honda 1.6 16V VTEC, который грешит тем же. Здесь причина кроется в специфических настройках. Еще один неэкономичный вариант - двигатель 1.8 TSI - стоит на многих Audi, Seat, Skoda и Volkswagen. Здесь проблема в маслоотделителе, который выделяет большой объем паров.

Другой эксперт согласился с коллегой по поводу двигателей N63/S63 и 1.8 TSI, прибавив к ним еще и 2.0 TSI линейки ЕА888. А также - внимание! - Lada. Начиная с самых малых пробегов моторы марки отличаются повышенным потреблением масла.

Еще один автоэксперт добавил в список японцев: точнее Subaru с двигателями EJ20 и EJ25. Однако предупредил, что конструктивные изменения в современных двигателях, сделанные в угоду экологическим требованиям, привели к тому, что повышенный расход масла стал нормой.

Автопроизводители согласились прокомментировать этот список. Например, в Audi подчеркнули, что претензии по "масложору" у автовладельцев возникали около 10 лет назад и именно с двигателями 1.8/2.0 TFSI. У современных моделей этой марки такой проблемы нет.

То же самое отметили и в Subaru. Проблемы с двигателями серии EJ были, но начиная с 2015 года инженерам удалось решить все вопросы с увеличенным расходом масла.

А представители концерна Volkswagen назвали ошибки самих автовладельцев, которые приводят к повышенному расходу масла. В их числе - нерегулярная замена масла, обслуживание автомобилей на сторонних СТО, добавление в масло различных присадок, не рекомендованных производителем.

Кстати

Даже исправный двигатель может потреблять масло в повышенных количествах. Дело может быть в особенностях мотора: например, у агрегата с турбонаддувом утечка идет через уплотнения вала, соединяющего колеса турбокомпрессора. Если двигатель был усовершенствован путем даунсайзинга, то он имеет меньше дренажных отверстий в районе маслосъемного кольца. Отвод масла в нем ухудшается, поэтому ему остается лишь путь в цилиндр.

На расход масла влияет соотношение объема двигателя и массы автомобиля: чем слабее агрегат, тем больше "масложор". Причиной могут быть угар масла в цилиндрах или несовершенные маслоотражательные колпачки. Возрастает расход и при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях - на бездорожье, при перевозке грузов и т.д. Влияет и климат: в жару потребление смазки растет, поскольку падает ее вязкость. В слишком холодную погоду система увеличивает подачу топлива в камеру сгорания, в итоге масло также становится менее вязким.