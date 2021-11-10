Песков рассказал о формате большой пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция президента скорее всего будет в очном формате, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы готовимся к тому, что будет в очном формате, о сроках мы вас проинформируем", - сообщил Песков.

Напомним, в прошлом году пресс-конференция прошла в середине декабря и была совмещена с элементами Прямой линии. Преобладал формат видеоконференции, но часть журналистов, включая корреспондента "РГ", смогла пообщаться с Владимиром Путиным в его резиденции.