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10.11.2021 13:59
Рубрика: Власть

Песков заявил о возможной гуманитарной катастрофе на границе Беларуси и Польши

Текст: Кира Латухина
На границе Беларуси и Польши растет напряженность, в Москве озабочены этим кризисом, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ситуация по-прежнему остается крайне напряженной. Более того, напряженность нарастает. Мы действительно глубоко озабочены", - сказал Песков. "Мы понимаем всю сложность ситуации, но здесь мы, конечно, считаем, что де-факто это проблема с людьми - несколько тысяч беженцев, которые не хотят оставаться в Беларуси и требуют убежища в европейских странах", - пояснил он, добавив, что они и в Польше не хотят оставаться, а намерены "транзитировать на территорию пространства ЕС".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Мы помним прецеденты ближнего прошлого, когда европейцы говорили о высших европейских ценностях в том, что касается защиты таких людей, беженцев, обеспечении их интересов и безопасности, исходя из гуманитарных соображений", - продолжил пресс-секретарь президента. "Налицо, конечно же, надвигающаяся гуманитарная катастрофа, речь идет о жизни и здоровье нескольких тысяч людей, беженцев, которые открыто заявляют, что хотят следовать дальше на пространство ЕС и даже не хотят оставаться в Польше", - подчеркнул Песков и напомнил о неоднократных прецедентах, когда беженцы получали право нахождения в Евросоюзе.

При этом он отметил "нежелание коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим европейским ценностям", которую они показывали ранее в отношении беженцев из разных стран, говоря о высших идеалах гуманизма. "На этот раз такого желания нет", - оценил он.

Возможное закрытие Польшей границы с Беларусью лишь усложнит ситуацию. "Это ни что иное, как попытки удушения Беларуси", - считает пресс-секретарь президента. Песков также напомнил о союзнических отношениях Москвы и Минска, о том, что Россия никогда не скрывала, что в самые сложные моменты готова и уже оказывает помощь Беларуси. "В первую очередь, конечно, речь идет об экономической помощи, но и всей остальной необходимой", - уточнил он.

Для России в настоящий момент никаких рисков не возникает, заверил пресс-секретарь президента. "Осуществляется взаимодействие, принимаются необходимые меры", - сказал он. "Белорусские миграционные власти занимают в этом плане очень ответственную позицию", - оценил Песков. На вопрос о том, планирует ли Москва усилить военные контингенты в связи с ситуацией, он заявил: "Мы, естественно, с повышенным вниманием наблюдаем за тем, что там происходит".

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