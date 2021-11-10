Песков заявил о проверках видео с пытками в колониях

Проверки видеозаписей пыток в саратовских колониях еще идут, и новая информация тоже будет рассматриваться. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока рано говорить о результатах проверок, они же совсем недавно начались, - заметил Песков. - Но проверки идут, система отреагировала". "Новая информация, безусловно, будет также рассматриваться", - заверил он.

Пресс-секретарь президента пояснил, что Владимир Путин не может "держать под своим вниманием" каждый отдельный эпизод. "Это прерогатива, скорее, тех органов, которые осуществляют проверки", - сказал он.