Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах

Министерство юстиции подготовило проект нового КоАП. В ведомстве особо подчеркнули: штрафы за нарушения Правил дорожного движения повышаться не будут. Однако планируется ужесточить наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения при перевозке детей.

Чаще всего по КоАП наказывают водителей. Одними камерами за год выявлено 98,8 млн нарушителей ПДД. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

"Санкции за нарушение Правил дорожного движения в проекте КоАП не будут повышены по сравнению с действующими составами. За исключением ответственности за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при перевозке несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В таких случаях предусмотрен повышенный размер административного штрафа (пятьдесят тысяч рублей), а срок лишения права управления транспортным средством составит от 2 до 3 лет", - отметили в минюсте.

Кроме того, проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение правил движения на срок от одного года до полутора лет. Эксперты обращают внимание, что под санкции попадут далеко не все водительские нарушения. Лишением прав будут грозить только слишком грубые водительские выходки, перечень которых будет указан.

Также в новой редакции проекта КоАП РФ впервые появилось наказание за опасное вождение. За это предусматривается штраф в размере трех тысяч рублей. Термин "опасное вождение" был введен в ПДД еще в 2016 году. Он трактуется как "неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдении безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резком торможении, за исключением экстремальных ситуаций, препятствовании обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации". До настоящего времени российское административное законодательство не предусматривает какой-либо ответственности за такие действия, рассказывают эксперты.

Еще новация: расширяется система дисконта. Сегодня право на 50-процентную скидку при оплате административного штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления по делу об административном правонарушении предусмотрено в отношении отдельных составов правонарушений. Льготой активно пользуются водители. Согласно проекту такое правило будет распространено на все административные правонарушения, не относящиеся к грубым.

В проекте нового КоАП выделяется категория грубых административных правонарушений, наиболее опасных. А за негрубые правонарушения будут применяться пониженные санкции

В целом к лицам, совершившим административные правонарушения, не считающиеся грубыми, планируется применять более мягкий режим ответственности.

Важно!

В проекте нового КоАП предусмотрен штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей за парковку на газоне, тротуаре, а также за мойку автомобиля в неположенном месте.

"Отдельные эгоистичные привычки российских автомобилистов проект нового КоАП предлагает сделать наказуемыми. Речь идет, в частности, о парковке на газонах, тротуарах, детских или спортивных площадках, а также о мытье машин в неустановленных для этого местах, на территориях общего пользования", - сказала первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

10 тысяч рублей - таково максимальное наказание в проекте нового КоАП, предусмотренное за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции или скорой медицинской помощи. Минимальная сумма штрафа за это составит 3 тысячи

Она пояснила, что КоАП установит составы и размеры санкций за подобные деяния в том случае, если они прописаны в правилах благоустройства конкретного муниципального образования. Применять штрафные санкции по данным составам будут уполномоченные сотрудники муниципалитетов, а не работники ГИБДД.

Прямая речь

Раскаявшегося нарушителя накажут мягче

Дмитрий Коротков, советник министра юстиции РФ:

Еще в начале разработки проекта КоАП одной из основных задач являлась трансформация института административной ответственности из карательно-фискального инструмента в институт назначения наказания, соразмерного совершенному правонарушению, с акцентом на профилактику и предупреждение совершения административных правонарушений.

Думаю, что данная задача решена в проекте КоАП благодаря реализации в нем новелл, многие из которых были включены в проект на текущем этапе его разработки и не содержались в предыдущих его версиях.

В новом КоАП, например, к лицам, совершившим административные правонарушения, которые не относятся к грубым, будет применяться более мягкий режим ответственности.

А именно: обязательная замена штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение, возможность уплатить штраф в размере половины от наложенного. Это фактически аналог 50-процентной скидки на штраф, уплачиваемый в настоящее время водителями за нарушение Правил дорожного движения. Особо следует выделить возможность уплаты административного штрафа за правонарушения в размере одной третьей от минимального размера санкции лицом, не оспаривающим наличие события административного правонарушения и свою виновность в его совершении. Однако это касается только негрубых правонарушений.

Также в проекте КоАП вводится возможность заключения соглашения в рамках административного производства. И если лицо уплатит установленную сумму штрафа, возместит причиненный вред и примет меры по предотвращению аналогичных нарушений в дальнейшем, то оно освобождается от административной ответственности, а производство по делу подлежит прекращению. Однако в случае неисполнения условий соглашения такое лицо будет привлечено к ответственности на общих основаниях.

Не следует именовать данное соглашение "досудебным" или "сделкой со следствием", поскольку не все дела рассматриваются судом, это во-первых, а во-вторых, такой терминологии новый КоАП не содержит. Конкретные сферы, в которых возможно заключение таких соглашений, будут определены в профильных федеральных законах.

В проекте нового КоАП выделяется категория грубых административных правонарушений. К ним отнесены наиболее опасные правонарушения, исходя из их характера и последствий совершения.