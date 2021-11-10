Путин: Борьба с COVID-19 может пойти насмарку при задержке с вакцинацией

Владимир Путин на совещании с членами правительства напомнил о проблемах достижения коллективного иммунитета, если вовремя не вакцинироваться.

"В связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку", - сказал Путин.

Глава государства попросил вице-премьера Татьяну Голикову повторить ее доклад на эту тему. В ответ Голикова рассказала, что нужно уже сейчас привить 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн, чтобы достичь коллективного иммунитета в 80%.