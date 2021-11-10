Голикова: Необходимо привить 22 млн человек, ревакцинировать - 9 млн

Для достижения запланированного уровня коллективного иммунитета от коронавируса в 80 процентов в России необходимо "уже сейчас" привить около 22 миллионов человек и еще около девяти миллионов ревакцинировать, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Для этого все граждане Российской Федерации, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны вакцинацию пройти", - сказала она на совещании у президента с членами правительства.

Голикова подчеркнула, что все четыре российские вакцины безопасны и эффективны, что доказано не только в нашей стране, но и использованием вакцин в других странах.