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Рубрика: Власть

Путин поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. Видеообращение главы государства прозвучало в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
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По его словам, в этот день в стране отдают дань уважения и глубокой признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка, выбравшим трудную, связанную с немалыми нагрузками и риском работу. Президент отметил, что смысл деятельности сотрудников органов внутренних дел заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность и соблюдение прав граждан, охранять общественную стабильность, вести борьбу с коррупцией, произволом и насилием.

"И от вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит, насколько оправдаются эти ожидания", - цитирует РИА Новости президента. Он заявил о необходимости дальнейшего повышения эффективности работы, совершенствования подходов в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков.

Системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах, а также на предупреждение правонарушений, особенно среди молодежи и несовершеннолетних, указал Путин.

Президент поблагодарил сотрудников МВД за работу в период выборов в сентябре и решение задач, связанных с соблюдением профилактических мер против коронавируса. Глава государства также заверил, что власти продолжат делать все необходимое для поддержки сотрудников и их семей.

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