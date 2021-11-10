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10.11.2021 10:13

Эксперты МАГАТЭ проверят эксплуатационную безопасность Калининской АЭС

На Калининской АЭС стартовала крупнейшая международная проверка эксплуатационной безопасности - миссия ОСАРТ (OSART - Operating Safety Review Team). Ее проводит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по приглашению Правительства РФ и Госкорпорации "Росатом".
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

В составе группы ОСАРТ эксперты МАГАТЭ из Австрии, Словакии, Германии, Франции, США, Чехии и ЮАР. В течение трех недель они проведут оценку деятельности Калининской АЭС по 9-ти направлениям: лидерство и управление для безопасности, обучение и аттестация, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, техническая поддержка, использование эксплуатационного опыта, радиационная защита, химия, управление авариями.

Фото: Калининская АЭС
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Как пояснил руководитель команды Ронан Кавеллек, миссия ОСАРТ является признанным во всем мире эффективным инструментом независимой оценки эксплуатационной безопасности атомных станций с точки зрения международных правил и норм.

В ходе миссии эксперты будут интервьюировать персонал атомной станции, наблюдать за выполнением производственных операций, анализировать документацию, связанную с конкретными направлениями оценки, изучать способы и содержание коммуникаций между руководством и персоналом.

"Мы имеем уникальную возможность представить Калининскую АЭС МАГАТЭ и продемонстрировать нашу приверженность основополагающей цели - безопасной эксплуатации атомной станции. Получить на высоком уровне объективную оценку состояния эксплуатационной безопасности АЭС - большая честь для нас", - отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов.

На Калининской АЭС миссия ОСАРТ продлится до 26 ноября. На основании проведённой оценки эксперты разработают отчёт, содержащий предложения и рекомендации по улучшению деятельности атомной станции.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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