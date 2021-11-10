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Рубрика: Экономика

Мосметро стало победителем национальной премии

Текст: Ирина Огилько

Столичный метрополитен назван победителем национальной премии "Транспортная безопасность России - 2021". Подробности сообщил Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Национальную премию "Транспортная безопасность России - 2021" получил столичный метрополитен в рамках научно-практической конференции "Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика". Как отметил портал, это не первая награда столичной подземки. Так, собственная служба безопасности мосметро уже признавалась лучшим специализированным подразделением в 2019 году по версии премии "Транспортная безопасность России".

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в столичном метро есть не только профессионалы в сфере безопасности, но и самое современное техническое оснащение - система распознавания лиц. По его словам, с сентября 2020 года с помощью этой системы удалось задержать более 2,5 тыс. человек, находящихся в розыске.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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