Скорость на Бульварном кольце - не более 30 км в час

На ряде улиц в центре Москвы установлен новый скоростной лимит - 30 км/ч. Пока что такие знаки висят на Малой Дмитровке, Большой Никитской, Варварке и Малой Бронной. "Наверняка эти ограничения постепенно расширятся на все улицы внутри Бульварного кольца", - считает руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.

Новый скоростной режим на этих улицах действует с 3 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта. Перед тем как пойти на такой шаг, специалисты ведомства провели через Telegram-бот горожан. И многие высказались за ограничение скорости в пределах Бульварного кольца с 60 до 30 км/ч. Мотивируют свою точку зрения москвичи тем, что в этих районах немало мест массового притяжения, офисов, кафе, музеев. Есть в переулках и школы, возле которых родители считают особенно важным ограничить скорость.

Примеры таких лимитов в центрах мегаполисов есть: не так давно точно так же скорость лимитировали в центре Парижа. В Москве дептранс, ЦОДД и ГИБДД проанализировали объективные данные и пришли к выводу, что повторение французского опыта у нас вполне возможно. Единственный риск - пробки. Но в дептрансе подсчитали, что центральные улицы и так не слишком быстрые и более того - они, скорее, больше пешеходные, чем автомобильные.

Например, на Малой Дмитровке количество пешеходов в сутки - более 30 тысяч, а машин - втрое меньше. Не слишком и разгонишься, ведь вся дорога - 700 метров. Средняя скорость здесь - всего 23 км/ч. На Малой Бронной, Большой Никитской и Варварке пешеходов еще больше, а потому средняя скорость днем едва достигает 18-19 км/ч. В вечерний час пик, бывает, опускается еще ниже.

Центральные улицы больше пешеходные, чем автомобильные

"На большинстве улиц Москвы максимальная разрешенная скорость 60 км/ч, - прокомментировали в дептрансе. - Если для магистралей с шестью полосами это удобно, то для улицы с большим пешеходным трафиком в центре опасно. После изменений аварий с пешеходами будет намного меньше".