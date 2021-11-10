Амурчанина посадили на 12 лет за убийство младенца

В Амурской области вынесли приговор 22-летнему жителю поселка Магдагачи за убийство полуторамесячного ребенка.

Как сообщили в СУ СК по региону, в марте этого года мужчина находился в квартире, где проживал вместе с сожительницей и двумя ее детьми. Пока женщина со старшим сыном была в гостях у матери, он избил младшего ребенка и отнес в кровать. А наутро обнаружил его мертвым.

Суд присяжных признал мужчину виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил.

Мать погибшего мальчика привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.