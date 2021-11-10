Благовещенцы смогут пройти перепись в пунктах вакцинации

В Благовещенске в мобильных пунктах вакцинации теперь можно будет еще и принять участие во Всероссийской переписи населения.

Как сообщает пресс-служба администрации амурской столицы, мобильные переписчики будут работать в Общественно-культурном центре, торговых центрах "Мега", "Острова", "Универмаг" и на флюоростанции на улице Богдана Хмельницкого.

Переписчики вакцинированы, снабжены средствами защиты и каждый день тестируются на коронавирус.

Уже 93 процента благовещенцев приняли участие в переписи населения. Это 218 тысяч человек. Причем 30 тысяч из них прошли ее на сайте "Госуслуги".

- ​Перепись населения проводится раз в десять лет, и поучаствовать в ней необходимо каждому благовещенцу. Полученные статистические данные очень важны для Благовещенска. На их основании будет составляться прогноз социально-экономического развития города, формироваться муниципальные программы и городской бюджет, - подчеркнул заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.