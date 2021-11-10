Какое отношение имеет Карл Маркс к Приморскому океанариуму

Приморский океанариум, расположенный на острове Русский, - один из самых главных туристических объектов Владивостока. Здесь за пять лет побывали около двух миллионов человек из 30 стран мира.

Летом этого года случился настоящий ажиотаж. Сложнее всего было попасть на программу с морскими млекопитающими - туристов стало больше, а количество мест в зале из-за шахматной рассадки сократилось, так что и билеты раскупали мгновенно.

Капризная звезда

Главная звезда дельфинария - морж Миша. Сейчас это крупный зверь весом больше тонны, а 11 лет назад его, беспомощного, оставшегося без матери, люди подобрали на лежбище моржей, чтобы не дать умереть.

Миша привык к людям и, как говорят его тренеры, Михаил Поршин и Антон Орлов, не без удовольствия выходит к публике. Публика его обожает. Среди зрителей есть люди, которые специально приезжают на представление ради Миши.

Миша умеет качать пресс, "играть" на дудке, крякать как утка, свистеть и "петь", а, прощаясь со зрителями, посылает им воздушные поцелуи. А еще "артист" иногда капризничает и немного "халтурит" на представлении. В таких случаях тренеры отступают, ведь морж - не машина. Как у любого другого живого существа у него случаются перепады настроения. Жаль, что зрители не всегда это понимают.

Тренеры подчеркивают, что их главная задача не развлечь людей, а показать им, что представляет собой морж - вопреки стереотипам, он подвижный, умеет держать равновесие, контролировать дыхание и даже чуть-чуть хитрить.

Как дети

Еще в программе участвуют дельфины и белухи. К этим морским обитателям у людей особое отношение - их считают любознательными, добрыми и умными. Тренер Северин Леунов поддерживает эту точку зрения: "Зоопсихология ставит их психическое развитие на уровень пятилетнего ребенка".

Человеческую речь они не понимают, но отлично реагируют на жесты, и самое главное - любят внимание. Чем больше его они получают, тем больше доверяют человеку и лучше выполняют его задания. Северин называет такой подход самым прогрессивным методом работы с морскими млекопитающими, предполагая, что если использовать его, то животные будут развиваться и дальше, ведь они уже и сейчас постоянно удивляют своих наставников.

Он вспоминает случай побега белух из своего изолированного вольера в большой бассейн.

- Оказалось, они сами умудрились открыть калитку. Одна белуха подняла и держала ее головой, пока остальные прошли под ней. Вот к чему приводит любопытство! - продолжает мой собеседник.

Приморский океанариум - это научно образовательный центр, одна из задач которого - сохранение видов. И здесь уже были явные удачи. В августе здесь родился детеныш белого кита. Это первый в России случай появления потомства белух в условиях дельфинария.

Несколькими месяцами ранее специалистам Приморского океанариума удалось получить потомство гигантского осьминога - и тоже впервые в России. Будущая мама попала в океанариум в мае уже готовой к нересту. В природе, ухаживая за кладкой, осьминожихи прекращают питаться и после появления потомства гибнут. Существовало мнение, что смерть моллюска запрограммирована генетически. Но в океанариуме самку после нереста не прекращали кормить, и она осталась жива. И до сих пор обитает в экспозиции "Японское (Восточное) море".

Кстати, эту экспозицию охраняет древний бог морей Нептун, точнее - его деревянная скульптура с лицом Карла Маркса. Когда над ней работали тайские мастера, они четыре раза переделывали лицо древнеримского божества, но оно все равно имело азиатские черты. Тогда им принесли портрет автора "Капитала" для ориентира.

Не пугайте пираний

Всего в океанариуме 10 экспозиций и больше 14 тысяч обитателей морей, рек и озер. Есть среди них реликтовые, такие, например, как мечехвост. Считается, что это удивительное существо с голубой кровью (действительной голубой!) живет на нашей планете 450 миллионов лет. Его кровь способна реагировать на токсины, и ее используют для проверки лекарственных препаратов.

Или рыба арапайма, которая сейчас выглядит также как и 135 миллионов лет назад. Мордой она напоминает крокодила, а в длину может достигать четырех метров. Экземпляры, которые живут в аквариуме в экспозиции "Тропический дождевой лес", пока меньше двух метров, показывает на них ведущий специалист океанариума Артем Баранов.

Хищников кормят креветкой, красной рыбой, корюшкой и гребешком, и те, хотя явно чувствуют себя главными в аквариуме, своих соседей не трогают.

Артем Баранов объясняет принцип заселения аквариумов - в природе рыбы не должны быть естественными врагами. Кому не смогли подобрать соседей, так это пираньям. Впрочем, по словам Артема, этот имидж во многом ложный - пираньи пугливы.

- Если в аквариуме ненароком окажется наш сотрудник, - говорит он, - они его точно не съедят, максимум - попрячутся под корягами. Но правда, что с другими гидробионтами они действительно ведут себя агрессивно, набрасываются стаей и съедают за несколько минут, - развеивает мифы молодой ученый.

Танец со скатом

Еще одно суперпопулярное место океанариума - 70-метровый, один из самых длинных в мире, подводный тоннель в экспозиции "Тропические моря". Три раза в неделю на глазах у посетителей водолазы кормят живущих здесь рыб, скатов и акул нескольких видов.

Александр Волков и Сергей Прибылов, биологи-водолазы, старшие специалисты отдела содержания гидробионтов тропических морей, рассказывают, что шоу, которое тоже имеет научную подоплеку, длится до получаса. За это время биологи успевают сделать необходимые наблюдения. В зоне их ответственности следить за температурой воды, питанием морских обитателей, тем, как они ведут себя во время гона.

В прошлом году в океанариуме, тоже впервые в России, удалось получить потомство зебровой акулы. Собранные биологами-водолазами данные помогут повторить эксперимент.

Они уже вычислили особенности поведения каждой особи и выстроили манеру подачи корма. "Скаты, например, нападают от испуга, это их ответная реакция, - объясняет Александр, добавляя, что эти морские обитатели, чьи "физиономии" вызывают умиление, могут быть очень опасны. В драке они бьют и колют хвостами, а у некоторых видов в них содержится чистый яд.

Полезные советы

Возьмите с собой еду, особенно если идете в океанариум с детьми. Территория учреждения огромна - пять футбольных полей, гулять по ней можно часами, обязательно захочется перекусить.

В начале каждого часа из центрального холла океанариума отправляется экскурсия, которую проводят сотрудники океанариума. Если присоединиться к ней, можно узнать много интересного.

В помещениях океанариума расположены значки, запрещающие съемку со вспышкой. Это необходимость - от вспышек у рыб и животных начинаются проблемы со зрением.

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