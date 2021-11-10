На Камчатке вулкан Карымский "выстрелил" пеплом на высоту 4 километра

Новости

Умерла актриса Амалия Агилар 10:20
Колокольцев поздравил сослуживцев и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел 09:57
В Кузбассе взяли под стражу фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" 09:54
В Карачаевске при задержании преступника погиб лейтенант полиции 09:36
В Москве полицейские потушили пожар в квартире и спасли трех детей 09:19
ВДВ России получат специальный вертолет с боевым багги 09:16
Пограничники Беларуси нашли на границе с Польшей четырех избитых беженцев 09:13
В Подольске пытались сбыть почти 20 килограммов наркотиков 08:53
Врач рассказал, когда следует ревакцинироваться ВИЧ-больным 08:38
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку 07:25
Bloomberg: Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов 06:41
Врач Никишенков: Ситуация с COVID-19 в России улучшится только весной 06:40
В США первая девушка окончила элитные курсы снайперов 06:20
Браслеты королевы Марии-Антуанетты проданы на аукционе за 7 млн евро 05:53
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы 05:20
Боновые ограждения установят вокруг севшего на мель судна в Приморье 05:16
Правительство Японии ушло в отставку из-за выборов в парламент 04:57
В НАСА опасаются, что Китай может опередить их в высадке человека на Луну 04:51
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели 04:21
Власти китайского города пообещали вознаграждение за информацию о COVID-19 03:31
Число умерших от COVID-19 в Европе за неделю возросло на 10 процентов 03:15
В Белом доме не стали комментировать возможный запрет на экспорт нефти 02:32
Гинцбург рассказал о создании лекарства из антител для лечения COVID-19 01:55
ВОЗ: Придется каждый год модифицировать вакцины от COVID-19 01:50
Путин поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел 01:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 09:28
Рубрика: Происшествия

На Камчатке вулкан Карымский "выстрелил" пеплом на высоту 4 километра

Текст: Ольга Коваль

В среду днем ученые зарегистрировали новый пепловый выброс на вулкане Карымский.

На Дальнем Востоке активизировались вулканы

На этот раз столб поднялся на четыре километра над уровнем моря, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф растянулся на 40 километров в восточном направлении от исполина. На его пути населенных пунктов нет, выпадения пепла нигде не наблюдалось.

Вулкану присвоен "оранжевый" цветовой код опасности для авиации.

Напомним, что пепловые выбросы на Карымском ученые фиксируют почти каждый день. К примеру, только за эти сутки вулкан извергался дважды. А 4 ноября выброс оказался настолько мощным, что пепел поднялся на высоту 10 километров.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние сто лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Пограничники Беларуси нашли на границе с Польшей четырех избитых беженцев
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей