На Камчатке вулкан Карымский "выстрелил" пеплом на высоту 4 километра

В среду днем ученые зарегистрировали новый пепловый выброс на вулкане Карымский.

На этот раз столб поднялся на четыре километра над уровнем моря, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф растянулся на 40 километров в восточном направлении от исполина. На его пути населенных пунктов нет, выпадения пепла нигде не наблюдалось.

Вулкану присвоен "оранжевый" цветовой код опасности для авиации.

Напомним, что пепловые выбросы на Карымском ученые фиксируют почти каждый день. К примеру, только за эти сутки вулкан извергался дважды. А 4 ноября выброс оказался настолько мощным, что пепел поднялся на высоту 10 километров.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние сто лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.