Криминалисты скептически отнеслись к заявлению Рашкина о проверке на полиграфе

Пока следствие ждет результатов баллистической экспертизы, отпечатков пальцев и прочих следов, обнаруженных в лесу на месте преступления, Рашкин заявил во всеуслышание, что прошел проверку на полиграфе. Сделал он это для того, чтобы подтвердить свою версию по инциденту с убитым лосем.

По словам депутата, которые вчера цитировали СМИ, он специально прошел проверку на детекторе лжи, чтобы снять с себя обвинения. "Вчера получили официальное заключение ассоциации полиграфологов, что я не вру", - подчеркнул Рашкин.

Он добавил, что заключение полиграфолога подтверждает тот факт, что сам депутат лося не убивал. Правда, кто конкретно проверял его на полиграфе, он не сказал. Как не назвал и фирму, где была заказана эта проверка.

В Следственном комитете скептически отнеслись к заявлению Рашкина. Но комментировать его не стали. Поэтому пришлось расспрашивать специалистов, которые работают с полиграфом, в том числе и по заданию правоохранителей.

Эти профессионалы и объяснили корреспонденту "РГ", что полиграф, как машина, никогда не ошибается. Но итоги работы полиграфа зависят от тех людей, которые с этим полиграфом работают. Точнее, от вопросов, которые эти проверяющие задают человеку.

Вот главное, что объяснили профессионалы. Для того чтобы вопросы были "по существу" расследуемой ситуации, человек, который их задает, должен как минимум знать материалы уголовного дела. В ситуации с Валерием Рашкиным ни одна фирма, которая работает с полиграфами, не может знать материалы этого уголовного дела. Поэтому непонятно, а на какие вопросы отвечал Рашкин и какие вопросы по существу ситуации ему задавали. Специалисты объяснили, что следствие не всегда, но иногда пользуется полиграфом. А вот в отечественных судах отношение к данным полиграфа самое разное.

В каких-то судах на заключения полиграфолога судьи обращают внимание при вынесении решения. А в каких-то регионах судьи эти данные игнорируют. Единой судебной практики по отношению к данным полиграфа пока в России не выработано.

Сам Рашкин уже заявил, что готов сотрудничать со следствием. Он подтвердил, что направил письмо председателю СКР Александру Бастрыкину. И еще Рашкин подчеркивал, что в случае его добровольного участия в следственных действиях процедура по снятию с него депутатской неприкосновенности не потребуется.

Вот что сегодня известно следствию.

В ночь на 29 октября машину депутата Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В его багажнике было обнаружено разделенное мясо убитого лося. В этом месте охота на лосей запрещена. Так что сотрудники охотхозяйства правильно отреагировали на звуки выстрелов и выдвинулись к месту, где стреляли. Они увидели машину, мужчин, окровавленную и разделанную тушу животного.

Сам Рашкин заявил им, что в темноте просто гулял в лесу, наткнулся на кем-то убитое животное и решил отвезти его сотрудникам правоохранительных органов. Эта версия не выдерживала никакой критики, потому как недалеко от остановленной машины чуть позже нашли аксессуары такой "прогулки". Это было профессиональное оружие и все необходимые для охоты дополнения к оружию. А еще нашли охотничий билет, выданный на имя депутата.

Проходить проверку на трезвость Рашкин отказался, о чем и был составлен соответствующий протокол. В машине, кроме окровавленной туши, были обнаружены ножи с кровью животного. О том, что в этом месте вообще нельзя охотиться, Валерий Рашкин, большая часть жизни которого была связана именно с этим регионом, просто не мог не знать.

Более того, в Сеть утекли кадры с камеры видеонаблюдения, которые установлены во дворе жилого дома. На них видно, с каким грузом подошел Рашкин к автомашине и что загружал в ее багажник. Атрибуты охотника не оставляли сомнений, что человек едет совсем не на прогулку.

Сегодня криминалистика научилась отвечать на многие сложные вопросы. Поэтому она и расскажет, когда погибло животное, от какого оружия. Скажет, как давно стреляли из обнаруженного ружья. И сколько времени туша пролежала на земле, прежде чем лося стали разделывать. Полный список назначенных следствием экспертиз в ведомстве Александра Бастрыкина не раскрывают. Но какой-то сдвиг в деле произойдет, когда эти результаты получит следователь.