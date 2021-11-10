В компании "Росводоканал Омск" зафиксировали увеличение количества жалоб на организации, которые оказывают услуги установки приборов учета. Под видом сотрудников водоканала неизвестные проникают в квартиры омичей и понуждают производить замену приборов, хотя в этом нет никакой необходимости.

Недобросовестные визитеры действуют по продуманной схеме.

- Сначала мне сообщили по телефону, что придут проверять. Потом явились два мастера. Заглянули в санузел и решили, что счетчики надо срочно менять, а новые прослужат целых двенадцать лет. Запросили восемь тысяч рублей, но потом как пенсионерке дали скидку. И пригрозили: если не поменяю, то оштрафуют. Ну, я и согласилась, - рассказала жительница дома на улице Жукова.

Когда сантехники ушли, пенсионерка решила позвонить в омский водоканал. И оказалось, что никаких рейдов компания не устраивала. А заплатила она втридорога, и приборы еще могли служить и служить.

По словам специалистов "Росводоканал Омск", это далеко не единичный случай недобросовестной конкуренции.

- В последнее время омичи чаще стали нам сообщать о звонках и обходах квартир, которые делают якобы сотрудники водоканала. Сантехники настойчиво рекомендуют им заменить счетчик за семь-десять тысяч рублей. При этом у горожан, которые решаются на замену, в этом не было никакой необходимости. Имеющийся прибор учета мог прослужить еще два-три года, - сообщила коммерческий директор "Росводоканал Омск" Ольга Смиковская. - Официально заявляю, что сотрудники омского водоканала не обзванивают потребителей по таким вопросам и не понуждают абонентов к замене приборов учета. Просим омичей быть бдительными и не впускать посторонних в свои квартиры, в том числе и связи с эпидемиологической ситуацией. Принять решение - поверять прибор учета или заменить его на новый - каждый потребитель может очень просто. Для этого достаточно заглянуть в квитанцию, где четко обозначен срок работы счетчика.

Кстати

При необходимости заказать услуги поверки или замены прибора учета можно в любой аккредитованной организации. Оказывает их и омский водоканал. Заявку можно оформить на сайте или по телефонам сервисного центра: 53-08-79, 8-913-150-50-40.

После согласования даты и времени специалисты проведут необходимые работы. Поверка занимает десять минут, а ее стоимость - 690 рублей за один прибор. Если результат поверки покажет отклонения в работе счетного механизма на десять-пятнадцать процентов, счетчик признается неисправным. Его следует заменить. В этом случае оплата за его поверку не взимается.

После поверки или замены необходимо ввести прибор учета в эксплуатацию. Заявку на опломбировку механизма можно оформить через личный кабинет на сайте предприятия или по телефону контакт-центра: 53-00-11.

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