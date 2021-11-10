Судья по делу "Зимней вишни": К трагедии привела алчность

Объем дела - почти пятьсот томов - судья Николай Быданцев назвал беспрецедентным для Кузбасса. Только судебное расследование, во время которого опросили более семисот человек, включая свидетелей и потерпевших, продолжалось около двух с половиной лет. Объем приговора - более 1200 листов. Оглашать его начали еще 30 сентября, а 29 октября суд назвал сроки наказания восьми фигурантам, среди которых представители компании-собственника ТРЦ, компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию в здании, охранник и пожарные. Подсудимые получили от пяти до четырнадцати лет лишения свободы в колонии общего режима. Но на этом резолютивная часть приговора не закончилась. Еще несколько судебных заседаний ушло на оглашение сумм, которые выплатят 470 потерпевшим в качестве компенсации морального вреда работодатели обвиняемых.

Так, каждый из близких родственников каждого погибшего должен получить по одному миллиону рублей. Например, в пользу Елены Тесленко, у которой в "Зимней вишне" погибли маленькая дочка и бывший муж, с ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) взыщут в общей сложности 300 тысяч рублей, с ООО "Зимняя вишня-Кемерово" и ООО "Бизнес спорт-Кемерово" по 150 тысяч, с ООО "Системный интегратор" - 150 тысяч, с частной охранной организации "Центр защиты" - 100 тысяч, а с МЧС России - 150 тысяч рублей. Компенсации получат и предприниматели, не заключавшие с ККК соглашения о полном возмещении нанесенного ущерба. В частности, одному из ООО, арендовавших помещение в ТРЦ, будет выплачено более 92 миллионов рублей.

Кроме того, Заводский райсуд огласил принятое 30 сентября 2021 года частное постановление. Оно адресовано руководству МЧС России.

По мнению суда, отсутствие надлежащего контроля со стороны органов пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Кемеровской области привело к тому, что допущенные нарушения противопожарных требований были своевременно не выявлены и не пресечены. Суд считает, что положительная оценка действий пожарных, которую дали отраслевые эксперты, основана на неверном истолковании норм действующего законодательства. Кроме того, "отсутствие надлежащей системы подготовки, обучения сотрудников МЧС РФ, преподавание основ противопожарной безопасности, основанное на искаженном понимании норм действующего закона, неверное толкование норм права, приводят к неквалифицированным и неправомерным действиям сотрудников МЧС", - говорится в постановлении. Все это, как сказал судья, противоречит целям ведомства и ставит под угрозу жизни и здоровье людей.

Суд установил: взаимодействие между должностными лицами противопожарной службы и противопожарного надзора также отсутствует. И "постановил довести до сведения врио министра РФ по делам гражданской обороны и ЧС Чуприяна Александра Петровича выявленные обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, с целью принятия мер по их устранению". О принятых мерах, согласно постановлению, следует сообщить суду в течение трех месяцев.

Сразу после заседания были взяты под стражу четверо осужденных (в том числе признанные виновными в халатности пожарные Андрей Бурсин и Сергей Генин), до сегодняшнего дня находившиеся под домашним арестом.

- Эта трагедия глубоко затронула не только Кемерово, но и всю Россию. Суд, исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, сделал вывод о виновности подсудимых в инкриминируемых им преступлениях, в полном объеме согласился с квалификацией, предложенной гособвинением, и назначил наказание, близкое к максимально возможному. Приговором мы удовлетворены. Вместе с тем, окончательный вывод о его законности, как и возможности обжалования, можно будет сделать лишь после ознакомления с текстом, - сказал журналистам прокурор первого отдела управления государственных обвинителей главного уголовного и судебного управления Генеральной прокуратуры РФ Александр Коробейников. - Думаю, что и МЧС России определенные меры также будут приняты.

На вопрос, намерена ли прокуратура предпринимать что-либо для устранения несоответствий между уставом, по которому работают пожарные, и российским законодательством, представитель гособвинения не ответил.

В свою очередь, спасательное ведомство рассчитывает, что апелляция на приговор Генину и Бурсину (о намерении ее подать заявляли адвокаты) высшая судебная инстанция рассмотрит объективно. Приговор, как известно, должен быть обжалован в десятидневный срок.

- Полагаю, к трагедии привела алчность, - резюмировал Николай Быданцев. - Безусловно, жизни ни одного из погибших вернуть невозможно, но главная задача в том, чтобы подобных ситуаций никогда больше не происходило.

Ради того, чтобы трагедия не повторилась, видимо, нужно еще очень многое сделать. К слову, впереди приговоры по остальным уголовным делам "Зимней вишни". Эти дела сейчас рассматриваются в судах Кемерова.