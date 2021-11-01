Оглашен приговор по первому делу о трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня"

В прошедшую пятницу Заводский суд города Кемерово огласил приговор обвиняемым по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Напомним, в результате ЧП тогда погибли 60 человек и еще 147 пострадали. Восемь подсудимых получили реальные сроки заключения. Но стала ли эта трагедия уроком? Какова вероятность того, что она больше не повторится?

Бывшие руководители ТРЦ Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев в зависимости от роли каждого осуждены за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, а также за нарушение требований пожарной безопасности, которое по неосторожности привело к гибели людей. Богданову приговорили к 14 годам, Судденок - к 13 с половиной, а Соболева - к 11 годам лишения свободы.

Срок, определенный для бывшего охранника Сергея Антюшина, - восемь лет, а для экс-представителей обслуживавшей пожарную сигнализацию компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и Александра Никитина - шесть с половиной и пять с половиной года соответственно. В свою очередь пожарного Сергея Генина приговорили к пяти, а руководившего тушением "Зимней вишни" Андрея Бурсина - к шести годам лишения свободы по обвинению в халатности. Все будут отбывать наказание в колонии общего режима.

- Но каким бы ни было наказание - даже самое суровое, оно все равно будет недостаточным. Боль, которую нам причинили, загладить невозможно. Если по-человечески, то Бог им всем судья. Хотя то, что наказание есть, уже большой плюс, - сказала Елена Тесленко, у которой в ТРЦ остались дочка и бывший муж.

Восьмого ноября Заводский райсуд начнет решать вопрос о взыскании в пользу потерпевших компенсаций. Напомним, в деле "Зимней вишни" их более 450. Суд определил, что близкие родственники должны получить по миллиону рублей за каждого погибшего. Предстоит определить, с кого конкретно будут взысканы средства в рамках гражданских исков. Надо отметить, что на старте судебного процесса эти самые иски в юридических кругах называли некорректными, а тех, кто их предъявляет, пытались уличить в непрофессионализме.

Следовало бы выплатить не меньше десяти миллионов рублей за каждого погибшего (и такие прецеденты были)

Как пояснил кемеровский адвокат, координатор Общественного центра помощи пострадавшим в "Зимней вишне" Дмитрий Малинин, в нашей стране бытовала практика, когда за вред, даже нанесенный должностными лицами при исполнении служебных обязанностей, отвечает конкретное физическое лицо, а не его работодатель. Однако жизнь доказывает, что возмещения вреда в этом случае можно и не дождаться. Потому юристы центра инициировали иски в отношении компании - собственника ТРЦ - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", а также казны Российской Федерации (поскольку среди осужденных - бывшие сотрудники ведомства МЧС).

- И в 2020 году Пленум Верховного суда согласился с нашей позицией, подтвердив ее правильность, - напомнил Дмитрий Малинин. - Так "Зимняя вишня" стала катализатором для изменения подходов к компенсации морального вреда потерпевшим в подобных ситуациях. Что же касается размера компенсации, то мы считаем, что следовало бы выплатить не меньше десяти миллионов рублей за каждого погибшего (и такие прецеденты были). Поскольку все произошло не из-за чьей-то оплошности или случайности, а в результате системных нарушений, бездействия, халатного отношения должностных лиц к своим обязанностям.

Как известно, в судах Кемерова рассматриваются еще три уголовных дела, связанных с пожаром в "Зимней вишне". Так что точка после трагедии, ставшей еще и синонимом стяжательства и коррупции, пока не поставлена. Между тем упомянутые юристы-общественники, которые, кстати, с самого начала работают со своими доверителями совершенно бесплатно, помогали готовить иски и мелким арендаторам площадей в ТРЦ. Ущерб от пожара потерпели больше четырех десятков представителей малого бизнеса, занятых в сфере торговли и услуг. Большинство из них, лишившись единственного источника доходов, остались в долгах перед кредиторами, партнерами и заказчиками. Так, например, у владелицы ателье - женщины в разводе с двумя детьми на руках - заказчики сразу же потребовали полмиллиона рублей. А семья с четырьмя детьми, державшая в ТРЦ магазин женской одежды, оказалась без средств к существованию при наличии одних только кредитных обязательств на 80 тысяч рублей в месяц. Пожар уничтожил и контактный зоопарк - малый бизнес одного из лучших социальных предпринимателей региона.

После катастрофы в "Зимней вишне" проверки торгово-развлекательных центров прокатились по всей стране. Оказалось, что половина из них работают с нарушениями. И теплится надежда: объекты, которые вводились в эксплуатацию на фоне повышенного внимания после "Зимней вишни", должны быть безопасными.