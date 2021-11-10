В Кузбассе взяли под стражу фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне"

Сегодня Заводский районный суд Кемерова завершил оглашение приговора по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек.

Как передает корреспондент "РГ" из зала суда, пожарные Андрей Бурсин и Сергей Генин, а также еще двое осужденных взяты под стражу.

Все фигуранты дела признаны виновными в умышленном оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и получили от 5 до 14 лет лишения свободы.

Расследование по уголовному делу вел Следственный комитет России. Текст приговора насчитывает более 1 тысячи листов. Потерпевшими признаны почти 450 человек.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где находились несколько кинозалов и игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.