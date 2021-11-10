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10.11.2021 12:45
Рубрика: Общество

На Ставрополье врачи получат 200 рублей за каждого вакцинированного

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 255(8606)
Работников здравоохранения Ставрополья поощрят рублем за каждого вакцинированного от коронавируса. В соответствии с постановлением правительства края премию в размере 200 рублей разделят между всеми участниками этого процесса. Вступивший на днях в силу первый подобного рода документ на всем юге страны будет действовать до 31 декабря 2021 года.
Власти надеются, что новые выплаты не только простимулируют медиков, но и увеличат их заинтересованность в темпе роста вакцинации. Фото: Владимир Аносов/РГ Власти надеются, что новые выплаты не только простимулируют медиков, но и увеличат их заинтересованность в темпе роста вакцинации. Фото: Владимир Аносов/РГ
Власти надеются, что новые выплаты не только простимулируют медиков, но и увеличат их заинтересованность в темпе роста вакцинации. Фото: Владимир Аносов/РГ

В минувшие выходные в минздраве региона рассказали, как именно это будет происходить на деле.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Врач, который проводит предварительный осмотр, получит из бюджета края за каждого пациента 50 рублей при введении двухкомпонентной вакцины и 100 рублей, если препарат однокомпонентный. Специалисту, который делает укол, выделяется 30 или 60 рублей соответственно. За внесение данных об инъекциях в ресурсы учета полагается 20 или 40 рублей.

- Такие выплаты введены для того, чтобы стимулировать медицинских работников и увеличить их заинтересованность в темпе роста вакцинации населения, - пояснил заместитель министра здравоохранения края Юрий Литвинов.

В ведомстве не скрывают: обстановка в регионе сегодня крайне напряженная. Каждый день выявляют все больше инфицированных. Так, если первого ноября новых больных было 453, то с каждым последующим днем их количество увеличивалось. А число выявленных случаев за все время пандемии составило 98,7 тысячи человек, умер 4091 инфицированный пациент.

О ситуации с коронавирусом говорит и такой факт. Буквально на днях, чтобы увеличить количество коек для больных, пришлось начать перепрофилирование родильного дома при городской клинической больнице в ковидный госпиталь. А еще 100 дополнительных мест в срочном порядке будут установлены в спортивном зале реабилитационного центра на проспекте Кулакова в Ставрополе.

- Занятость коечного фонда сейчас составляет 92-95 процентов. У нас еще есть свободные койки, но, к сожалению, темп поступления пациентов с коронавирусной инфекцией не спадает, - признался министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

В то же время темпы вакцинации, по мнению местных властей, оставляют желать лучшего. Только после введения с 21 октября обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан ситуация начала понемногу исправляться. Так, если в середине октября вакцинировались в среднем до трех тысяч человек в день, то уже к концу месяца их количество приблизилось к десяти тысячам. У пунктов вакцинации вновь стали появляться очереди.

Чтобы увеличить количество коек для больных, пришлось начать в Ставрополе перепрофилирование роддома в ковидный госпиталь

Но чем больше людей сюда приходят, тем сильнее нагрузка на медицинских работников. Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного объединения "Волонтеры-медики" Виолетта Ширинян знает об этом не понаслышке. Ее подопечные работают в пунктах вакцинации - помогают пациентам заполнять документы, отвечают на самые разные вопросы. Поэтому ребята своими глазами видят, как непросто приходится врачам.

- Представьте, сколько человек за день проходят через пункт вакцинации. Каждого пациента врач должен осмотреть и удостовериться в отсутствии противопоказаний, медсестра - сделать инъекцию, а затем утилизировать шприц и флакон. А когда проходит большой поток людей, это очень трудоемкая работа. Даже наши волонтеры к вечеру сильно устают, не говоря уже о медицинских работниках, - рассказывает Ширинян.

В региональном минздраве пока не могут назвать сумму, которую придется направить на дополнительные выплаты. Известно только, что, как говорится, в "зачет" пойдут все привитые с 27 августа по 31 декабря 2021 года.

Кстати

Сейчас в Ставропольском крае работает 145 прививочных пунктов. Некоторые из них открыты в крупных торговых центрах и на рынках. Часть кабинетов вакцинации работает в круглосуточном режиме. Количество тех, кто получил первую дозу прививки, приближается к 850 тысячам человек. Полностью закончили вакцинацию более 760 тысяч человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Вакцинация от коронавируса

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