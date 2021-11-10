Смольный рассказал, кто из пенсионеров не подлежит обязательной вакцинации

Власти Петербурга утвердили постановление, которое предписывает обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. В разъяснениях, опубликованных властями Северной столицы, указана одна категория граждан в возрасте 60+, которая не подлежит обязательной вакцинации.

Речь идет о гражданах, имеющих медицинские противопоказания к прививкам.

Фактически подписанное городскими властями постановление дублирует документ, который накануне выпустил Роспотребнадзор Северной столицы.

Документ расширяет перечень сфер для обязательной вакцинации. Теперь наравне с сотрудниками медицинских и образовательных организаций, учреждений торговли, привить не менее 80 процентов работников должны предприятия промышленности, переработки и транспорта.

Также вне зависимости от сфер деятельности вакцинацию должны проходить студенты, направляемые на производственную практику, а также граждане старше 60 лет.

Первый компонент вакцины должен быть введен до 15 декабря, полностью цикл вакцинации необходимо завершить до 15 января.

В релизе Смольного отмечается, что непривитых сотрудников работодатель может отстранять от работы. А если работодатель этого не исполнит, то его могут привлечь к административной ответственности.

Сейчас в Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли 43 процента граждан старше 60 лет. В Смольном отмечают, что цель вводимых ограничительных мер - защитить граждан, для которых коронавирус представляет наибольшую опасность.