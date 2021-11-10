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10.11.2021 17:19
Рубрика: Происшествия

В Петербурге неизвестные "одели" Чижика-Пыжика

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Маленькая скульптура Чижика-Пыжика, расположенная на Фонтанке, возле Михайловского замка, и очень популярная у петербуржцев и гостей города, получила странный подарок: вязаные красные шапочку и шарф. Таким образом неизвестные захотели "обогреть" скульптуру.

Фото: Instagram.com/sdk_ulyap/
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Ранее похожим образом были "утеплены" скульптурные композиции возле Манежа и "кони Клодта" на Аничковом мосту. Но специалисты оценивают подобные вмешательства в облик статуй негативно.

Как пояснила Екатерина Шишкина, начальник отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры, подобное больше похоже на акт вандализма. Дополнительные предметы закупоривают микротрещины на скульптуре, в результате чего предметы искусства становятся более подвержены порче из-за петербургской погоды. Так что лучший вариант - снять предметы немедленно, что и было сделано в отношении скульптурных композиций.

Что же касается Чижика-Пыжика, то с ним сложнее. Чижик не состоит на музейном учете, и что планируется с ним предпринять - не удалось выяснить ни в профильных комитетах Смольного, ни в Музее городской скульптуры, ни в администрации Центрального района.

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