В Петербурге неизвестные "одели" Чижика-Пыжика

Маленькая скульптура Чижика-Пыжика, расположенная на Фонтанке, возле Михайловского замка, и очень популярная у петербуржцев и гостей города, получила странный подарок: вязаные красные шапочку и шарф. Таким образом неизвестные захотели "обогреть" скульптуру.

Ранее похожим образом были "утеплены" скульптурные композиции возле Манежа и "кони Клодта" на Аничковом мосту. Но специалисты оценивают подобные вмешательства в облик статуй негативно.

Как пояснила Екатерина Шишкина, начальник отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры, подобное больше похоже на акт вандализма. Дополнительные предметы закупоривают микротрещины на скульптуре, в результате чего предметы искусства становятся более подвержены порче из-за петербургской погоды. Так что лучший вариант - снять предметы немедленно, что и было сделано в отношении скульптурных композиций.

Что же касается Чижика-Пыжика, то с ним сложнее. Чижик не состоит на музейном учете, и что планируется с ним предпринять - не удалось выяснить ни в профильных комитетах Смольного, ни в Музее городской скульптуры, ни в администрации Центрального района.