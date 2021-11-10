В Шушарах жители были вынуждены сами рисовать пешеходный переход

Зебра и дорожный знак на Новгородском проспекте в поселке Шушары появились сразу после открытия нового детсада. Это сделали активисты, обеспокоенные безопасностью детей и родителей.

Несмотря на то, что переход никем из властей или ГИБДД не узаконен, он вполне действующий: водители притормаживают перед привычными белыми полосками, вежливо пропускают пешеходов. Пока это первый и единственный дорожный объект, вынужденно созданный обычными жителями Петербурга. Но и не последний, как утверждают организаторы. По словам Михаила Шарикова, одного из общественников-активистов, если власти и в дальнейшем ничего не предпримут для разрешения ситуации, таких "самоделов" станет больше.

- Проблема дорожной безопасности в Шушарах имеет давнюю историю, - говорит он. - Мы начали говорить на эту тему еще в 2016 году. На проезжей части нет не только пешеходных переходов, но и ни одного фонаря. Все освещение в темное время суток - это свет из окон ближайших домов. Между тем движение на дорогах становится активнее, число жителей растет, строятся социальные объекты.

Конечно, на такое самоуправство в вопросах дорожной безопасности местные жители решились не от хорошей жизни. Перед этим были многолетние обращения к местным властям всех уровней и в инспекцию дорожного движения. Впрочем, надо отметить, что и власти были бы рады помочь жителям, но не могут. Как оказалось, проблемные участки от улиц Первомайской до Школьной находятся на балансе компании-застройщика. Таким образом, все бюджетное финансирование, направленное на благоустройство и обеспечение безопасности здешних дорог, будет расценено как нецелевое расходование.

Сам же застройщик, похоже, не собирается вкладывать туда деньги.

- Когда еще в 2016 году я общался с представителями "Дальпитерстроя" по поводу обустройства освещения, то они согласились с нашими доводами, но до сих пор ничего не изменилось, - говорит Михаил. - Застройщику невыгодно вкладываться в благоустройство. А передавать дороги городу он не хочет - в перспективе здесь будет проложенная трамвайная линия. Это значит, что муниципалитет будет вынужден выкупить у компании принадлежащие им участки земли.

Если ничего не изменится, "самоделов" будет больше

Впрочем, на некоторых перекрестках в Шушарах светофоры и зебры все же есть. Они появились после серии судебных разбирательств между муниципалитетом и компанией-застройщиком о передаче имущества в городскую собственность.

Кстати, на судах выяснилась вторая причина, по которой застройщик не передает проблемные объекты городу. Ведь ему по большому счету тоже невыгодно держать на балансе такое хлопотное хозяйство.