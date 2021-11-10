Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты

Ялтинский городской суд принял решение об аресте на два месяца экс-депутата муниципального парламента Юрия Ломенко, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

До 8 ноября фигурант являлся депутатом Ялтинского горсовета и одновременно возглавлял крымскую региональную общественную организацию "Национально-культурная автономия "Украинцы Крыма", которая в прошлом месяце по инициативе самого Ломенко была ликвидирована. А 25 октября он написал заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию. И коллеги по горсовету его просьбу удовлетворили.

Накануне к домой экс-депутату нагрянули сотрудники регионального УФСБ, которые задержали его по подозрению в государственной измене. По оперативным данным, народный избранник передавал секретные сведения спецслужбам Украины.

- С 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы задержанный осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности, - уточнили в пресс-службе регионального УФСБ. - В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена в форме шпионажа". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.