Новости

Путин поздравил Гинцбурга с юбилеем 12:23
Польша может закрыть границу с Беларусью 12:22
Корветы Балтийского флота вернулись из морского похода 12:17
Роскомнадзор пообещал внести Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов 12:14
В Испании гражданским гвардейцам разрешили не скрывать татуировки под формой 12:10
Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты 12:10
Лавров: РФ и Беларусь выступают за предотвращение гонки вооружений 12:09
ФНС напомнила о сроке уплаты налогов за 2020 год 12:08
Россияне смогут бесплатно оформить имущественный налоговый вычет онлайн 12:04
В Минздраве рассказали о количестве заболевших COVID-19 после вакцинации 11:55
ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу СБУ 11:38
Мурашко: Около 4,5 млн человек в России ревакцинировались от COVID-19 11:19
Матвиенко: Надо выработать рекомендации по использованию QR-кодов 11:19
В Польше заявили о задержании всех проникших на ее территорию беженцев 11:15
Умер участник британской электронной группы 808 State Эндрю Баркер 11:08
Клишас: Обязательная вакцинация от COVID не нарушит конституционные права 10:56
МИД Венесуэлы: Каракас заинтересован в участии в ЕАЭС 10:44
На портале "Российская электронная школа" появился курс по китайскому языку 10:34
Прекращены сенаторские полномочия Марии Львовой-Беловой 10:30
Для красноярских гостиниц и спортзалов ввели систему QR-кодов 10:25
Умерла актриса Амалия Агилар 10:20
Колокольцев поздравил сослуживцев и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел 09:57
В Кузбассе взяли под стражу фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" 09:54
В Карачаевске при задержании преступника погиб лейтенант полиции 09:36
В Москве полицейские потушили пожар в квартире и спасли трех детей 09:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 12:10
Рубрика: Происшествия

Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Ялтинский городской суд принял решение об аресте на два месяца экс-депутата муниципального парламента Юрия Ломенко, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Осуждены готовившие теракты в школах Керчи подростки

До 8 ноября фигурант являлся депутатом Ялтинского горсовета и одновременно возглавлял крымскую региональную общественную организацию "Национально-культурная автономия "Украинцы Крыма", которая в прошлом месяце по инициативе самого Ломенко была ликвидирована. А 25 октября он написал заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию. И коллеги по горсовету его просьбу удовлетворили.

Накануне к домой экс-депутату нагрянули сотрудники регионального УФСБ, которые задержали его по подозрению в государственной измене. По оперативным данным, народный избранник передавал секретные сведения спецслужбам Украины.

- С 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы задержанный осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности, - уточнили в пресс-службе регионального УФСБ. - В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена в форме шпионажа". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Видео

Главное сегодня

Клишас: Обязательная вакцинация от COVID не нарушит конституционные права
В Польше заявили о задержании всех проникших на ее территорию беженцев
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей