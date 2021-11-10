Кубанским ритуальщикам грозит штраф за надругательство над телом умершей

На прошлой неделе к зданию администрации Тимашевского района привезли тело скончавшейся 64-летней женщины и оставили у входа. Этот случай продолжают бурно обсуждать пользователи соцсетей. Инициаторы акции объяснили свой поступок тем, что, мол, им не дают похоронить по-человечески: якобы в судмедэкспертизе требуют массу денег за услуги, которые должны быть бесплатными.

Причем люди, которые представились "родственниками" покойной, еще и записали видеоролик, где "сын", стоя на коленях рядом с телом, говорит, будто третьи сутки не может похоронить мать. Мягко говоря, неординарная ситуация шокировала непосредственных очевидцев и всех, кто посмотрел этот сюжет в интернете. Делом оперативно занялась прокуратура.

И после проверки правоохранителей выяснилось, что ситуация на самом деле выглядит совсем по-другому. Оказалось, действительные родственники несчастной женщины вообще ничего не знали об инциденте возле администрации. После смерти своей матери они договорились с сотрудниками ритуальной конторы об организации процесса похорон. Более того, заплатили предпринимателям заранее за все услуги. А участковый уполномоченный полиции в соседнем Калининском районе, где проживала умершая, выдал, как и положено по закону, направление на проведение судмедэкспертизы.

"Тело женщины, в соответствии с предписанием, привезли в морг, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Однако там его не приняли. А свой отказ объяснили тем, что назначивший исследование участковый якобы должен был лично сопровождать тело. Кроме того, заявили еще и о выходном дне".

В результате сотрудники ритуальной компании на следующее утро привезли тело в Тимашевск. Так они решили привлечь внимание чиновников к проблеме. Однако разрешение родственников на подобные действия предприниматели не получали и вообще не поставили сыновей усопшей в известность. А человек, стоявший на коленях и говоривший, что "не может похоронить мать", на самом деле - просто сотрудник ритуальной компании.

"Похоронный бизнес как был криминальным, так до сих пор таким и остается"

Сыновья покойной были шокированы, когда узнали, что тело их матери возили из района в район, а в конце концов выставили на всеобщее обозрение в центре города.

Более того, в соцсетях работники фирмы ритуальных услуг разместили информацию, что за перевозку тела в судмедэкспертизе с них "потребовали семь тысяч рублей". Так ли это, правоохранителям предстоит еще уточнить в рамках заведенного уголовного дела. А сотрудники тимашевского морга ссылались на ведомственный приказ, по которому с 22 октября принимать тела можно только в присутствии сотрудника полиции.

"По материалам проверки, проведенной прокуратурой, органами полиции по факту инцидента, произошедшего в Тимашевске с телом умершей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших", - уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

В администрации Тимашевского района после инцидента созвали срочное совещание с работниками ритуальных агентств, представителями прокуратуры, полиции и местными депутатами. Предпринимателей заверили, что отныне морг Тимашевского района будет принимать тела умерших беспрепятственно, если на руках есть направление на патолого-анатомическое либо на судебно-медицинское исследование.

- Хочу подчеркнуть, что данной ситуации могло бы не быть. Бюрократическое не должно вытеснять человеческое, - прокомментировал корреспонденту "РГ" свою позицию глава Тимашевского района Андрей Палий. - Прошу предпринимателей, работающих в этой деликатной области (и не только в ней), обращаться по возникающим проблемам. Мы готовы решать их в любое время. Надо всегда оставаться людьми.

Сотрудникам ритуального агентства, которые привезли тело умершей женщины к зданию администрации, грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей. А начальнику краевого бюро судебно-медицинской экспертизы надзорное ведомство вынесло представление об устранении причин, по которым морг не стал принимать тело.

Расследование этого уголовного дела продолжается.

Мнение

Геннадий Подлесный, президент Краснодарского центра прикладной социологии и политологии:

- Инцидент, который произошел в Тимашевске, - не единичный и не новый. Люди используют такие вещи для привлечения к себе внимания. Привезти тело умершего человека к администрации города или района - безнравственно с точки зрения морали и юридически наказуемо. Работники похоронного бюро, которые это сделали, образно выражаясь, подорвали бомбу под самими собой. Но выводы из сложившейся ситуации печальные: похоронный бизнес как был криминальным, так до сих пор таким и остается.

Для людей, которые сталкиваются с утратой близких и не могут адекватно реагировать на окружающие события, самым важным остается похоронить родственника, а не отстаивать справедливость. А нечистые на руку предприниматели этим пользуются. И власти знают обо всех проблемах в данной сфере, но реагируют, к сожалению, только тогда, когда происходит что-то из ряда вон выходящее и ситуацию начинают обсуждать в СМИ.