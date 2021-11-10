Кубанским ритуальщикам грозит штраф за надругательство над телом умершей

Новости

Возобновилось авиасообщение по маршруту Москва-Гомель-Москва 13:21
Песков назвал безответственными слова премьера Польши о ситуации с беженцами 13:18
Песков заявил о проверках видео с пытками в колониях 13:18
Юрист разъяснил, что значит обязательная вакцинация пожилых в Петербурге 13:17
Песков рассказал о формате большой пресс-конференции Путина 13:14
Песков оценил возможность сохранения QR-кодов после пандемии 13:12
Лукашенко назвал подлинных виновных в миграционном кризисе 13:10
В Кремле высказались об обязательной вакцинации от коронавируса 13:08
Захарова: Обвинения Польши по миграционному кризису переходят границы 13:00
В Ростове для борьбы с COVID-19 военные химики применили "горячий туман" 12:57
Испытания космической пращи показали на видео 12:56
В московском метро женщина украла смартфон у умершего пассажира 12:52
В Сети появились новые кадры из "Дома Gucci" 12:44
Актер Пол Радд назван самым сексуальным мужчиной 2021 года 12:40
Кабаева получила спортивный "Оскар" 12:39
Путин поздравил Гинцбурга с юбилеем 12:23
Польша может закрыть границу с Беларусью 12:22
Корветы Балтийского флота вернулись из морского похода 12:17
Роскомнадзор пообещал внести Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов 12:14
В Испании гражданским гвардейцам разрешили не скрывать татуировки под формой 12:10
Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты 12:10
Лавров: РФ и Беларусь выступают за предотвращение гонки вооружений 12:09
ФНС напомнила о сроке уплаты налогов за 2020 год 12:08
Клиенты ВТБ смогут получить имущественные вычеты в упрощенном порядке 12:04
В Минздраве рассказали о количестве заболевших COVID-19 после вакцинации 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 12:52
Рубрика: Происшествия

Кубанским ритуальщикам грозит штраф за надругательство над телом умершей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 255(8606)
На прошлой неделе к зданию администрации Тимашевского района привезли тело скончавшейся 64-летней женщины и оставили у входа. Этот случай продолжают бурно обсуждать пользователи соцсетей. Инициаторы акции объяснили свой поступок тем, что, мол, им не дают похоронить по-человечески: якобы в судмедэкспертизе требуют массу денег за услуги, которые должны быть бесплатными.
Сотрудники морга в этой ситуации "прикрылись" ведомственным приказом. Фото: Владимир Аносов/РГ Сотрудники морга в этой ситуации "прикрылись" ведомственным приказом. Фото: Владимир Аносов/РГ
Сотрудники морга в этой ситуации "прикрылись" ведомственным приказом. Фото: Владимир Аносов/РГ

Причем люди, которые представились "родственниками" покойной, еще и записали видеоролик, где "сын", стоя на коленях рядом с телом, говорит, будто третьи сутки не может похоронить мать. Мягко говоря, неординарная ситуация шокировала непосредственных очевидцев и всех, кто посмотрел этот сюжет в интернете. Делом оперативно занялась прокуратура.

Фото: Photoxpress
Как устроен теневой рынок похоронного бизнеса

И после проверки правоохранителей выяснилось, что ситуация на самом деле выглядит совсем по-другому. Оказалось, действительные родственники несчастной женщины вообще ничего не знали об инциденте возле администрации. После смерти своей матери они договорились с сотрудниками ритуальной конторы об организации процесса похорон. Более того, заплатили предпринимателям заранее за все услуги. А участковый уполномоченный полиции в соседнем Калининском районе, где проживала умершая, выдал, как и положено по закону, направление на проведение судмедэкспертизы.

"Тело женщины, в соответствии с предписанием, привезли в морг, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Однако там его не приняли. А свой отказ объяснили тем, что назначивший исследование участковый якобы должен был лично сопровождать тело. Кроме того, заявили еще и о выходном дне".

В результате сотрудники ритуальной компании на следующее утро привезли тело в Тимашевск. Так они решили привлечь внимание чиновников к проблеме. Однако разрешение родственников на подобные действия предприниматели не получали и вообще не поставили сыновей усопшей в известность. А человек, стоявший на коленях и говоривший, что "не может похоронить мать", на самом деле - просто сотрудник ритуальной компании.

"Похоронный бизнес как был криминальным, так до сих пор таким и остается"

Сыновья покойной были шокированы, когда узнали, что тело их матери возили из района в район, а в конце концов выставили на всеобщее обозрение в центре города.

Более того, в соцсетях работники фирмы ритуальных услуг разместили информацию, что за перевозку тела в судмедэкспертизе с них "потребовали семь тысяч рублей". Так ли это, правоохранителям предстоит еще уточнить в рамках заведенного уголовного дела. А сотрудники тимашевского морга ссылались на ведомственный приказ, по которому с 22 октября принимать тела можно только в присутствии сотрудника полиции.

"По материалам проверки, проведенной прокуратурой, органами полиции по факту инцидента, произошедшего в Тимашевске с телом умершей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших", - уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Фото: ФСБ РФ
Как не стать жертвой "похоронных мошенников"

В администрации Тимашевского района после инцидента созвали срочное совещание с работниками ритуальных агентств, представителями прокуратуры, полиции и местными депутатами. Предпринимателей заверили, что отныне морг Тимашевского района будет принимать тела умерших беспрепятственно, если на руках есть направление на патолого-анатомическое либо на судебно-медицинское исследование.

- Хочу подчеркнуть, что данной ситуации могло бы не быть. Бюрократическое не должно вытеснять человеческое, - прокомментировал корреспонденту "РГ" свою позицию глава Тимашевского района Андрей Палий. - Прошу предпринимателей, работающих в этой деликатной области (и не только в ней), обращаться по возникающим проблемам. Мы готовы решать их в любое время. Надо всегда оставаться людьми.

Сотрудникам ритуального агентства, которые привезли тело умершей женщины к зданию администрации, грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей. А начальнику краевого бюро судебно-медицинской экспертизы надзорное ведомство вынесло представление об устранении причин, по которым морг не стал принимать тело.

Расследование этого уголовного дела продолжается.

Мнение

Геннадий Подлесный, президент Краснодарского центра прикладной социологии и политологии:

- Инцидент, который произошел в Тимашевске, - не единичный и не новый. Люди используют такие вещи для привлечения к себе внимания. Привезти тело умершего человека к администрации города или района - безнравственно с точки зрения морали и юридически наказуемо. Работники похоронного бюро, которые это сделали, образно выражаясь, подорвали бомбу под самими собой. Но выводы из сложившейся ситуации печальные: похоронный бизнес как был криминальным, так до сих пор таким и остается.

Для людей, которые сталкиваются с утратой близких и не могут адекватно реагировать на окружающие события, самым важным остается похоронить родственника, а не отстаивать справедливость. А нечистые на руку предприниматели этим пользуются. И власти знают обо всех проблемах в данной сфере, но реагируют, к сожалению, только тогда, когда происходит что-то из ряда вон выходящее и ситуацию начинают обсуждать в СМИ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Песков рассказал о формате большой пресс-конференции Путина
Клишас: Обязательная вакцинация от COVID не нарушит конституционные права
В Польше заявили о задержании всех проникших на ее территорию беженцев
За сутки в России подтверждено 38 058 случаев COVID-19 в 85 регионах
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей