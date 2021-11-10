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10.11.2021 20:06
Рубрика: Экономика

Железный занавес

Бизнес активно инвестирует в развитие металлургических предприятий юга России, но мешают высокие мировые цены на черный лом
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Спецвыпуск № 256(8607)
Несмотря на замедление российской экономики, на юге страны открываются новые металлургические заводы, а старые модернизируют производство. Хотя есть и проблемы.
Современные цеха металлургических предприятий сильно отличаются от своих предшественников. Фото: РИА Новости Современные цеха металлургических предприятий сильно отличаются от своих предшественников. Фото: РИА Новости
Современные цеха металлургических предприятий сильно отличаются от своих предшественников. Фото: РИА Новости

Например, высокие мировые цены на сырьевые товары привели к активному экспорту черного лома. В августе пошлины на экспорт лома уже были увеличены до минимальных ставок в 70 евро за тонну. Сейчас Минпромторг России предлагает повысить эту базовую сумму до 90 евро. Это позволит охладить "ретивость" экспортеров лома и переориентировать потоки сырья на отечественные предприятия. Ломозаготовители, естественно, выступили против.

Фото: iStock
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"РГ" уже писала о том, что металлургический рынок на юге России всегда находится в сложном положении. Заводы Ростовской области и Краснодарского края находятся близко к портам, поэтому у заготовительных предприятий Юга всегда был выбор, куда выгоднее продавать скупленное сырье. Когда цена на него вырастала, все "перекупщики" начинали работать на зарубежные рынки, оставляя местных производителей без лома.

Более того, с 2016 года на рынке ЮФО не раз возникала такая странная ситуация, когда закупочные цены российских заводов оказывались выше экспортных, а трейдеры все равно предпочитали грузить корабли в Турцию. В беседах с обозревателем "РГ" участники рынка поясняли, что в официальных контрактах на поставку проходили ненастоящие, заниженные суммы, а разница между реальной и "бумажной" стоимостью переводилась на закрытые офшорные счета.

Документальных подтверждений этому, конечно, нет, однако факт остается фактом - экспортеры почему-то предпочитали грузить корабли на экспорт, хотя местные заводы предлагали более высокие цены.

Задача государства - учитывать интересы всех сторон, но в первую очередь - стратегические интересы страны

В итоге они все равно стояли без сырья. Некоторые даже не смогли ничего заработать на таких уникальных инфраструктурных проектах, как Олимпиада 2014 года или чемпионат мира по футболу-2018.

В 2015 году федеральные власти, к счастью, признали лом черных металлов "товаром, существенно важным для внутреннего рынка".

Фото: iStock
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Это значит, что в отношении него в исключительных случаях могут устанавливаться временные ограничения или полный запрет на экспорт. Однако, видимо, не желая агрессивно вмешиваться в рынок, власти не вводили никакого запрета. Такие меры и сейчас не рассматриваются. К слову, ранее заводы просили ввести "экологические сборы" на экспорт, но государство ограничилось только квотами. Но ломозаготовителям и эта мера не понравилась. Также они раскритиковали проект биржи лома, подготовленный ФАС России.

- Биржевой инструментарий не востребован рынком лома. Причем не только в России, но и во всем мире. Лом металлов не является биржевым товаром, не обладает его признаками. Лом внутри одной партии имеет разный химический состав, а стандартизация на рынке требует значительной доработки. На биржу традиционно выводятся крупнооптовые лоты. В случае с металлоломом стандартная вагонная партия составляет от 30 тонн, что не является значимым объемом для биржевой торговли.

Такие лоты традиционно торгуются на электронных торговых площадках, - отмечала исполнительный директор профильной ассоциации "Руслом.ком" Марина Угловская.

Впрочем, сейчас ситуация не настолько напряженная, как в 2016-2018 годах, отмечают эксперты. Более того, бизнес рассчитывает на рост рынка и активно инвестирует в развитие отрасли на Юге.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, компания "Новоросметалл" намерена до 2024 года инвестировать в модернизацию существующего производства более 500 миллионов рублей, что позволит увеличить его мощность до 900 тысяч тонн стальной литой заготовки в год.

- Но на этом планы предприятия не заканчиваются. На международной промышленной выставке "Иннопром-2021" мы подписали соглашение о создании нового производства - металлургического комбината полного цикла, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. К слову, подписанное там же соглашение о строительстве металлургического комбината "Донэлектросталь" предусматривает инвестиции в 20 миллиардов рублей, которые пойдут на освоение и выпуск новой продукции.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Рост экспортных пошлин на металлы приведет к снижению инвестиций в регионы

- Ростовская область занимает лидирующие позиции в Южном федеральном округе и значительно - на 6,9 процента - опережает среднероссийский показатель, - говорит замглавы региона Игорь Сорокин. - Причем наибольший рост отмечается на предприятиях химического производства, машиностроения и металлургии.

Так что ситуация под контролем. Понятно, что, как говорится, всем мил не будешь. Задача государства - учитывать интересы всех сторон, но в первую очередь - стратегические интересы страны. Поэтому и решения на федеральном уровне будут приниматься, исходя из приоритетов внутреннего развития.

Справка

За последние 5 лет, согласно оценкам экспертов, средняя цена на металлолом в России поднялась с 13 тысяч рублей за тонну до 30 тысяч. На мировом рынке за тот же период средние цены выросли с 520 долларов за тонну до 618.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы ЮФО

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