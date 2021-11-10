В Астрахани ввели QR-коды для входа в торговые центры

С 13 ноября в Астрахани вход торговые центры разрешен только при наличии QR-кода, свидетельствующего о прививке от COVID-19 или перенесенном коронавирусе. Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, Игорь Бабушкин подписал соответствующее постановление.

Посетить ТРЦ без QR-кода можно лишь при наличии справки-медотвода от врача с печатью поликлиники и отрицательного ПЦР, который действует 72 часа. Также можно будет зайти в ТРЦ, в которых есть пункты вакцинации, чтобы сделать прививку.

Ограничение будет действовать до 12 декабря, при этом необходимо подтверждать сертификаты о вакцинации удостоверением личности.

С начала пандемии в регионе выявлено более 69 тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше 2 тысяч человек умерли от заболевания.