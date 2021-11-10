Постановление правительства Астраханской области от 10 ноября 2021 года № 516-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы при Правительстве Астраханской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 08.11.2021 и предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 09.11.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

в Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- подпункт 7.8 пункта 7 изложить в новой редакции:

"7.8. Максимально сократить количество мероприятий с очным участием работников и иных граждан (совещания, заседания, тренинги, семинары и иные подобные мероприятия), принять меры по их проведению в дистанционном формате.";

- пункт 20 изложить в новой редакции:

"20. Установить, что деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей по предоставлению услуг в сфере общественного питания, культуры, физической культуры и спорта, услуг по демонстрации кинофильмов допускается при наличии у работников, получателей услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов (сведений):

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до дня получения услуг);

- медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа до дня получения услуг (для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации).

Собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются торговые, торгово-развлекательные центры (комплексы), с 13.11.2021 по 12.12.2021 обеспечить:

- допуск в указанные здания, строения, сооружения (помещения в них) работникам, посетителям (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) при наличии у них документа, удостоверяющего личность, и QR-кода или одного из документов, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, за исключением объектов розничной торговли продовольственными товарами, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), в которых изолирован проход к указанным объектам;

- доступ гражданам к пунктам вакцинации без соблюдения условий, установленных настоящим пунктом, при наличии в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых располагаются торговые, торгово-развлекательные центры (комплексы), пунктов вакцинации.

Организациям, индивидуальным предпринимателям, указанным в настоящем пункте, обеспечить проверку действительности сертификатов о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученных с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде предъявляемых гражданами при получении услуг, путем сканирования QR-кода камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или проверку наличия одного из документов, указанных в абзацах втором - пятом настоящего пункта, и проверку соответствия данных, содержащихся в указанных документах или в QR-коде, данным в документе, удостоверяющем личность.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







