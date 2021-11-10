В Сочи показали фильмы о Достоевском

В Сочи завершается российско-британский кинофестиваль SIFFA, один его день был полностью посвящен мероприятиям, приуроченным к 200-летию писателя Федора Достоевского, отмечаемому 11 ноября.

Род Достоевских берет начало от боярина Даниила Иртищева, которому в октябре 1506 года было пожаловано имение "Достоев" в Пинском уезде, что на территории нынешней Беларуси. Согласно легендам, название "Достоево" произошло от "dostoinik" - сановник, приближенный государя. Мать писателя происходила из купеческого рода старообрядческого Боровска нынешней Калужской области.

Сочинский российско-британский кинофестиваль SIFFA направлен на популяризацию российского кинематографа. По мнению его участника - народного артиста России Владимира Хотиненко - в это сложное время, когда пандемия разъединяет людей, фестиваль объединяет на платформе творчества Достоевского: "Мы должны жить человеческой жизнью, чем занимался Федор Достоевский". (Владимир Хотиненко не раз снимал на "Беларусьфильме", а его драма "Поп" была награждена призом Парламентского собрания союза Беларуси и России.)

Достоевский - неотъемлемая часть мировой культуры. В 2011 году Владимир Хотиненко снял сериал "Достоевский" с народным артистом России Евгением Мироновым - на съемки сподвигла неумная идея "убрать Достоевского из школьной программы" из-за его сложности.

- А я бы смог заинтересовать творчеством Достоевского, - уверен Владимир Иванович. - И для начала надо заинтересовать человеком. А что этот человек написал? Какие зерна посеял своим творчеством, что в его энергетическом пространстве. С Достоевского надо снять стереотипы. Он очень разный. Почему он должен быть для всех понятен. Важно подключиться к его батарейке.

- В моей жизни была работа по Достоевскому с Фокиным, с Бортко, - рассказал Евгений Миронов по видеосвязи, - Владимир Хотиненко предложил сыграть самого Достоевского. Я струсил... Я видел Достоевского больным на постаменте памятника перед библиотекой имени Ленина. По атому начал собираться образ, но как играть, я не понимал. У него был надтреснутый голос. Потом понял, что Достоевский состоит из своих произведений. Он - человек без кожи. Это про него строчки Ахматовой, "когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда". Он говорил о совести, что не популярно в соцсетях.

- Мы являемся таким фестивалем, который работает с душами людей. Для нас чрезвычайно важно именно через классику и образы России представлять в Великобритании русскую культуру. Ведь Достоевский - это Россия. Телефильм "Достоевский" Владимира Хотиненко, представленный на SIFFA, уже покорил сердца британской публики, также будут показаны "Бесы", - рассказала организатор фестиваля Любовь Балагова-Кандур. - Достоевский и его творчество - главная тема фестиваля этого года. Кроме этого, мы параллельно провели и российский музыкальный фестиваль "Мелодии кавказской ривьеры". И в программе музыкального фестиваля присутствует тема Достоевского. Россия не только в России находится. Россия находится для меня в Европе, в Великобритании, где живет не только британская публика, но и наши соотечественники.

Фестиваль SIFFA UK пройдет с 11 по 20 февраля в Лондоне, Челтнеме и других британских городах.