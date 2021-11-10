На Урале организаторов концертов обязали обеспечить режим QR-кодов

В Челябинской области организаторов концертов обязали обеспечить соблюдение зрителями и артистами режима QR-кодов. Соответствующий приказ подписал министр культуры региона Алексей Бетехтин.

По этому документу, шоу-бизнес теперь должен не только обосновать необходимость проведения того или иного мероприятия в условиях режима повышенной готовности на территории Челябинской области, но и обеспечить наличие QR-кодов у зрителей и артистов. Аналогичные изменение внесены и в форму заявки на проведение концерта, которую его организаторы обязаны согласовать в региональном минкульте.

В этой же заявке инициатор шоу должен ответить, готов ли он обеспечить зрителей защитными масками, термометрию на входах и соблюдение социальной дистанции не только в зале, но и местах общего пользования - гардеробе, коридорах и туалетах.

Как уже сообщала "РГ", с 8 ноября в регионе усилены антиковидные меры. Теперь QR-коды требуются для посещения зрелищных мероприятий с любым количеством зрителей (ранее они требовались при участии не менее 100 человек). Кроме того, QR-код нужно предъявить не только в ТРК, но и магазинах площадью более 400 квадратных метров, а также - в парикмахерских, салонах красоты, соляриях, банях, саунах, фитнес-центрах, бассейнах и так далее.

А с 1 декабря режим QR-кодов распространится на рестораны, кафе, столовые, бары и на прочие предприятия общественного питания (за исключением ведомственных и работающих на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов).