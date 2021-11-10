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10.11.2021 10:07
Рубрика: Происшествия

В деле об отравлении метанолом на Урале появился новый подозреваемый

Текст: Татьяна Воробьева

В Свердловской области в деле о массовой гибели от суррогатного алкоголя появился еще один фигурант. Он имеет статус подозреваемого и на данный момент не арестован.

На Урале после смерти 24 человек от метанола изъято 12,5 тонн суррогата

Напомним, после употребления метилового спирта на Урале, по последним данным проекта "Народный контроль", умерли 35 человек. Это жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других городов. Все они, по данным правоохранительных органов, могли покупать опасную жидкость с рук на рынке. Вскрытие обнаружило в организме погибших метиловый спирт.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В деле на данный момент - четверо обвиняемых и один подозреваемый, о котором и шла речь выше.

"В апелляции по данной статье проходят пять человек: троим меру пресечения избирал Чкаловский районный суд Екатеринбурга, одному - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Пятому меру пресечения избирал Белоярский районный суд. Кроме него, всем остальным предъявлено обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ, они находятся под стражей. Последний - подозреваемый - в отношении него мера пресечения не избиралась", - пояснила "РГ" руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Ирина Тощева.

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