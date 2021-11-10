В деле об отравлении метанолом на Урале появился новый подозреваемый

В Свердловской области в деле о массовой гибели от суррогатного алкоголя появился еще один фигурант. Он имеет статус подозреваемого и на данный момент не арестован.

Напомним, после употребления метилового спирта на Урале, по последним данным проекта "Народный контроль", умерли 35 человек. Это жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других городов. Все они, по данным правоохранительных органов, могли покупать опасную жидкость с рук на рынке. Вскрытие обнаружило в организме погибших метиловый спирт.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В деле на данный момент - четверо обвиняемых и один подозреваемый, о котором и шла речь выше.

"В апелляции по данной статье проходят пять человек: троим меру пресечения избирал Чкаловский районный суд Екатеринбурга, одному - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Пятому меру пресечения избирал Белоярский районный суд. Кроме него, всем остальным предъявлено обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ, они находятся под стражей. Последний - подозреваемый - в отношении него мера пресечения не избиралась", - пояснила "РГ" руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Ирина Тощева.