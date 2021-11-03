"Народный контроль" сообщил о росте числа умерших от метанола на Урале

Число жителей Свердловской области, умерших после употребления метилового спирта, увеличилось.

Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на местного координатора проекта "Народный контроль" Дмитрия Чукреева. По его данным, от отравления скончались уже 35 человек.

В пресс-службе регионального Следственного комитета пока не комментируют эту информацию.

Напомним, в октябре в трех городах Среднего Урала умерли 24 человека - мужчины, женщины, все разного возраста. Все они, по данным правоохранительных органов, могли приобрести опасный суррогатный алкоголь с рук на рынке.

Возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. По делу арестовали трех подозреваемых. Расследование продолжается, стражи порядка проверяют торговые точки, где могли торговать ядовитой жидкостью.