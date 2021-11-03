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03.11.2021 14:52
Рубрика: Происшествия

"Народный контроль" сообщил о росте числа умерших от метанола на Урале

Текст: Екатерина Призова

Число жителей Свердловской области, умерших после употребления метилового спирта, увеличилось.

За незаконное хранение и сбыт метилового спирта могут надолго посадить

Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на местного координатора проекта "Народный контроль" Дмитрия Чукреева. По его данным, от отравления скончались уже 35 человек.

В пресс-службе регионального Следственного комитета пока не комментируют эту информацию.

Напомним, в октябре в трех городах Среднего Урала умерли 24 человека - мужчины, женщины, все разного возраста. Все они, по данным правоохранительных органов, могли приобрести опасный суррогатный алкоголь с рук на рынке.

Возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. По делу арестовали трех подозреваемых. Расследование продолжается, стражи порядка проверяют торговые точки, где могли торговать ядовитой жидкостью.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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