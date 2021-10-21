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Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге арестованы подозреваемые в продаже метанола

Текст: Екатерина Призова

Двое обвиняемых по делу о массовом смертельном отравлении метанолом арестованы в Екатеринбурге. Как передает корреспондент РИА Новости из зала Чкаловского районного суда, оба проведут под стражей ближайшие два месяца - до 15 декабря. Известно, что в деле на данный момент есть и третий фигурант - его судьбу суд пока не решил.
На Урале задержаны подозреваемые в продаже алкоголя, убившего 18 человек

Напомним, на Среднем Урале в конце прошлой недели стало известно о смерти 18 человек в трех городах. Среди жертв ядовитого алкоголя купленного на разлив на рынке, были и мужчины и женщины, все разных возрастов - от 25 до 78 лет. Между тем, по обновленным данным прокуратуры, количество погибших в результате отравления свердловчан увеличилось до 24 человек. Об этом сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства, который присутствовал в инстанции.

Как рассказал ранее глава пресс-службы главка МВД области Валерий Горелых , первое сообщение в органы внутренних дел поступило вечером 15 октября в 21.05: судмедэксперты обнаружили при вскрытии, что в крови скоропостижно скончавшихся людей был метанол.

Возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. По подозрению в продаже смертельной жидкости задержаны двое торговцев: в их павильонах на рынка нашли с десяток емкостей. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Госрегулирование оборота алкоголя

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