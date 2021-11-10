Росстат: За неделю дизель на АЗС подорожал на 29 копеек

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период со 2 по 8 ноября выросли на 6 копеек до 49,37 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 29 копеек до 51,59 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 7 копеек до 46,44 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла также на 6 копеек - до 50,23 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 8 копеек - 58,13 рубля за литр.

За период с 2 по 8 ноября рост цен на бензин отмечен в 55 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Магадане - на 2,2%, Хабаровске - на 0,7%, Биробиджане - на 0,6%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Тамбове - на 0,6% - и Рязани - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,40 до 47,19 рубля, марки АИ-95 - от 50,19 до 54,89 рубля, марки АИ-98 - от 55,88 до 60,79 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,80 до 46,85 рубля, марки АИ-95 - от 48,60 до 50,95 рубля, марки АИ-98 - от 58,20 до 59,90 рубля за литр.

С начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 7%, бензин марки АИ-95 на 6,7%, марки АИ-98 - на 8,4%, а дизельное топливо повысилось в цене на 5,5%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,2%, а с начала года - на 7%.

Индекс потребительских цен (инфляция) со 2 по 8 ноября вырос на 0,09%, с начала ноября - 0,12%, а с начала года - на 6,62%.