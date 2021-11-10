Серийные грузовики Tesla Semi выедут на дороги уже в 2021 году

Компания Tesla может приступить к поставкам магистрального тягача, работающего от электрических аккумуляторов Tesla Semi к концу нынешнего года, а не в 2022-м, как было отмечено в план-графике от лета 2021 года.

Во всяком случае Рамон Лагуарта, глава компании PepsiCo, приобретшей у Tesla сотню грузовиков, в интервью телеканалу CNBC отметил, что прибытие первой партии машин ожидает в четвертом квартале.

Согласно информации издания Electrek, первая партия для PepsiCo составит 15 машин, которые будут курсировать по Калифорнии.

О планах выпуска электрического магистрального тягача в Tesla впервые сообщили в 2016 году. Первоначально их серийное производство должно было начаться в 2019 году. Однако непредвиденные трудности вынудили отложить реализацию проекта до 2022 года.

Седельный тягач Tesla Semi, по предварительным данным производителя, будет способен тянуть полуприцеп полной массой до 80 000 футов (36 тонн) и преодолевать на полностью заряженных аккумуляторах до 500 миль (800 км).