Три главных роли Валентины Малявиной

Одна из самых ярких отечественных звезд прожила полную драматических событий жизнь, но это не помешало ей оставить глубокий след в истории советского кино.

"Российская газета" вспоминает самые важные работы Валентины Малявиной.

Маша, "Иваново детство", 1962

Роль лейтенанта медслужбы Маши в фильме Андрея Тарковского "Иваново детство" - одна из самых ярких в творческой биографии Валентины Малявиной. Можно сказать, она стала ее громким стартом - до этого актриса снялась только в мелодраме "Первое свидание", а после "Иванова детства" о первокурснице Щукинского училища узнала вся страна. Сама Валентина Малявина так вспоминала о работе с Тарковским: "Он только раз на меня взглянул и сказал, что роль Маши для меня... Тарковский - моя судьба, моё счастье. Он просил, чтобы я снималась только в его фильмах, однако после "Иванова детства" нам так и не удалось поработать вместе. Судьба то сводила, то разводила нас…" Вместе с режиссером она представляла фильм в Каннах.

Ася, "Утренние поезда", 1963

Трое друзей Сева, Толик и Гена каждое утро ездят на одной и той же электричке на работу в Москву. Ребята трудятся на огромном заводе и грезят трудовыми подвигами. Однажды привычную утреннюю атмосферу утреннего поезда нарушает появление новенькой пассажирки. Ася, только закончившая школу, тоже устроилась на работу на завод... Партнерами Малявиной по этой картине стали Лев Прыгунов, Михаил Кононов, Людмила Чурсина и другие знаменитые артисты.

Анджела, "Король-олень", 1969

В этой известной киносказке, снятой режиссером Павлом Арсеновым, Валентина Малявина сыграла Анджелу, дочь Панталоне. Актерский состав подобрали блестящий: Олег Ефремов, Сергей Юрский, Олег Табаков, Юрий Яковлев... Но за красивыми декорациями, как это часто бывает, стояла настоящая трагедия: Арсенов - на тот момент муж Малявиной, признавался, что эту сказку он поставил специально для жены в надежде на то, что совместная работа сблизит их после смерти маленькой дочери. Но этому не суждено было сбыться. Кстати, вокальные партии Анджелы исполнила молодая Алла Пугачева, для которой это была первая совместная работа с композитором Микаэлом Таривердиевым.

Справка "РГ"

Валентина Малявина родилась 18 июня 1941 года в Москве. Окончила Театральное училище имени Щукина. С начала 1960-х годов актриса много снимается в кино, параллельно выходит на театральную сцену. Но карьера Малявиной была прервана - актрису признали виновной в умышленном убийстве своего гражданского мужа. После освобождения она снялась в нескольких фильмах, а в 1993 году получила звание заслуженной артистки России. Всего на счету актрисы более 40 киноролей.