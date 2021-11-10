Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня

Шведская активистка Грета Тунберг вместе с ее молодыми соратниками намерена текущий климатический кризис глобальной чрезвычайной ситуацией самого высокого, третьего уровня. Об этом сообщила сама девушка в своем Twitter.

"Мы подаем юридическую петицию генеральному секретарю ООН", - написала она по итогам обсуждения на 26-й Климатической конференции ООН, которая проходит с 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго.

Ранее сообщалось, что эксперты ждут от нее двух значимых для всей мировой экономики решений. Первое - о будущем угольной генерации в развитых странах и мерах поддержки для ограничения выработки электричества на угле в развивающихся странах. Второе - создание глобальной общемировой системы торговли углеродными единицами и учета способности экосистем разных стран поглощать вредные выбросы.