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В "Благих знамениях" демона Кроули должен был сыграть Депп

Новости
    10.11.2021, 18:59
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Соавтор "Благих знамений" (Good Omens) и исполнительный продюсер экранизации Нил Гейман рассказал о драматических моментах в работе над телеадаптацией.

Фото: kinopoisk.ru
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В ответе на невинный вопрос одного из пользователей Tumblr о том, кого дольше всего утверждали на роль, Гейман рассказал о своих баталиях с коллегами за Дэвида Теннанта .

Гейман сообщил Amazon, что желает видеть Десятого Доктора в роли Кроули еще в 2017 году, но там были другого мнения - им казалось, что он слишком похож на Майкла Шина. Они хотели, чтобы визави Азирафаэля стала настоящая кинозвезда, Джонни Депп.

"Процесс неутверждения Дэвида" занял месяцы. В конце концов, когда Теннант уже был в шаге от согласия на участие в другом проекте, Гейман заявил: либо Теннанта принимают, либо проект под руководством Геймана не состоится. Пришлось уговаривать специалистов из Amazon довериться его суждению. В конце концов они вздохнули и сказали: "Ну если тебе непременно нужен Теннант, что ж , хорошо".

Тем временем у полюбившегося многим сериала скоро появится второй сезон, съемки уже в полном разгаре.

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