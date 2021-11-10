В "Благих знамениях" демона Кроули должен был сыграть Депп

Соавтор "Благих знамений" (Good Omens) и исполнительный продюсер экранизации Нил Гейман рассказал о драматических моментах в работе над телеадаптацией.

В ответе на невинный вопрос одного из пользователей Tumblr о том, кого дольше всего утверждали на роль, Гейман рассказал о своих баталиях с коллегами за Дэвида Теннанта .

Гейман сообщил Amazon, что желает видеть Десятого Доктора в роли Кроули еще в 2017 году, но там были другого мнения - им казалось, что он слишком похож на Майкла Шина. Они хотели, чтобы визави Азирафаэля стала настоящая кинозвезда, Джонни Депп.

"Процесс неутверждения Дэвида" занял месяцы. В конце концов, когда Теннант уже был в шаге от согласия на участие в другом проекте, Гейман заявил: либо Теннанта принимают, либо проект под руководством Геймана не состоится. Пришлось уговаривать специалистов из Amazon довериться его суждению. В конце концов они вздохнули и сказали: "Ну если тебе непременно нужен Теннант, что ж , хорошо".

Тем временем у полюбившегося многим сериала скоро появится второй сезон, съемки уже в полном разгаре.